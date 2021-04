Ab Montag kostenlose Schnelltests bei Salamander in Türkheim

Die Marktgemeinde Türkheim bekommt nach dem Filmhaus Huber noch ein zweites Testzentrum: Salamander stellt ab Montag, 3. Mai, ein öffentliches Corona-Testzentrum vor dem Hauptgebäude in Türkheim (Jakob-Sigle-Straße 58) zur Verfügung. Kostenlose Corona-Schnelltest können ohne vorherige Terminvereinbarung durchgeführt werden.

Neben dem Eingang am Hauptgebäude wird eine überdachte Teststation eingerichtet. Testpersonen können die gegenüberliegenden Parkplätze des Firmengeländes in der Jakob-Sigle-Straße 58, nutzen. „Nur gemeinsam können wir es schaffen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Sehr gerne haben wir mit der Teststation eine Möglichkeit auf die Beine gestellt, um einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung zu gehen und unseren Beitrag für die Region zu leisten“, sagt Götz Schmiedeknecht von Salamander.

Salamander in Türkheim will einen Beitrag zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie leisten

Zum Test muss ein Personalausweis mitgebracht werden. Der Schutz der persönlichen Daten wird sichergestellt. In der Teststation wird sich eine geschulte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter befinden. Der Test wird von der Testperson selbst unter Aufsicht des geschulten Personals ausgeführt. Es ist kein tiefes Eindringen in den Nasen- oder Rachenraum notwendig. Der Abstrich wird im vorderen Naseneingang mittels Drehbewegung durchgeführt. Hierfür muss der Tupfer nur 1,5 Zentimeter in den Nasenbereich eingeführt werden. Das Testergebnis liegt nach 15 Minuten Wartezeit in Form einer schriftlichen Bescheinigung vor. Die Öffnungszeiten können sich ändern und sind auf der Internetseite des Unternehmens unter www.salamander-windows.com/testzentrum einzusehen.

Kinder unter drei Jahren dürfen im Testzentrum nicht getestet werden. Der Abstrich muss hier von einem Kinderarzt vorgenommen werden. Unter 14 Jahren dürfen sich Kinder nur in Begleitung der Eltern testen. Die Salamander Industrie-Produkte GmbH sowie das Tochterunternehmen Salamander Premium Solutions wollen sich für die Eindämmung der Covid-19 Pandemie engagieren.

Lesen Sie dazu auch: Was war die Ursache für den Corona-Ausbruch im Türkheimer Seniorenheim?Corona-Schnelltests im Türkheimer Kino geben Sicherheit