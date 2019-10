vor 5 Min.

(Ab)Wasserrechnung kommt eventuell mit Verspätung

Ob (Ab)Wasser im nächsten Jahr in Mindelheim teurer wird, wird sich im Frühjahr zeigen. Der Grund für die Verspätung ist kurios.

Von Johann Stoll

Müssen die Mindelheimer ab 2020 für Abwasser und Trinkwasser tiefer in die Tasche greifen? Derzeit vermag das noch niemand seriös vorherzusagen. Sicher ist nur eines: Die Gebühren müssen in den nächsten Wochen neu kalkuliert werden.

Die Versorgung mit Trinkwasser und die Kosten fürs Abwasser sind sogenannte kostendeckende Einrichtungen. Konkret bedeutet das: Alle anfallenden Kosten müssen über die Gebühren abgedeckt werden. Eine Quersubvention aus dem Steuertopf ist verboten. Damit es gerecht zugeht, schreibt der Gesetzgeber allen Kommunen vor, dass sie alle vier Jahre ihre Gebühren neu kalkulieren müssen. Sonst wäre die Gefahr allzu großer Preissprünge zu groß.

Der Wasserpreis für Mindelheim kann nicht rechtzeitig kalkuliert werden

Für diese Berechnung beauftragt die Stadt Mindelheim immer den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Schon vor einem Jahr hatte Kämmerer Wolfgang Heimpel den Auftrag für 2019 erteilt. Nun allerdings kam die Nachricht zurück, der Prüfungsverband sehe sich außerstande, die Kalkulation noch in diesem Jahr vorzunehmen. Wegen personeller Engpässe könne das noch einige Monate dauern. Zum 1. Januar 2020 müsste das Zahlenwerk aber fertig sein.

Der Stadtrat hat deshalb nun einstimmig den Beschluss gefasst, dass die neuen Gebührensätze rückwirkend zum 1. Januar 2020 gelten. Ohne diesen Beschluss dürfte die Stadt rückwirkend die Gebühren nicht erhöhen. Erlaubt wäre nur, die Kosten zu senken.

Mindelheims Bürgermeister Winter rechnet nicht mit Überraschungen

Bürgermeister Stephan Winter versuchte, erst gar keine großen Sorgen bei den Bürgern aufkommen zu lassen. Er betonte, es werde keine gravierenden Änderungen geben. Er rechne nicht mit größeren Überraschungen bei der Kalkulation. Stadtrat Manfred Schuster appellierte an die Bürger – nicht zuletzt auch aus Kostengründen – die Zählerstände in den nächsten Wochen möglichst per Internet an die Stadt zu übermitteln. Noch zu häufig müssten Mitarbeiter in die Häuser kommen und die Jahresverbräuche ablesen.

