07:00 Uhr

Abriss des Pfarrheims: Ende eines Ankers im Bad Wörishofer Stadtleben

Am Südrand der Kurstadt Bad Wörishofen prägte über Jahrzehnte hinweg das Pfarr- und Jugendheim das Bild. Nun ist das Gebäude, in dem viele Wörishofer gemeinsam feierten, Geschichte. Auf dem weitläufigen Areal soll Neues entstehen.

Plus Das Pfarr- und Jugendheim war aus dem Veranstaltungskalender Bad Wörishofens nicht wegzudenken. Die Sanierung war aber zu teuer. Nun entsteht dort Neues.

Von Markus Heinrich

Jahrzehnte lang war das Pfarr- und Jugendheim an der Oberen Mühlstraße von Bad Wörishofen ein beliebter Veranstaltungsort. In dem Saal mit der markanten Decke haben viele Wörishofer gemeinsam gefeiert, auch zu Faschingszeiten war das Pfarrjugendheim nicht aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken. In Kürze ist das bekannte Gebäude am Südrand der Kneippstadt Geschichte. Bagger tragen die Mauern Stück für Stück ab. Dort soll Neues entstehen.

Die Pfarrei St. Justina hatte das Pfarr- und Jugendheim zunächst an einen Investor aus dem Unterallgäu verkauft und mit dem Erlös den neuen Pfarrsaal gebaut, der vor Kurzem eingeweiht wurde. Im Frühjahr 2019 wurde dann bekannt, dass es einen neuen Eigentümer gibt, die I+R Wohnbau aus Lindau. Auf dem weitläufigen Areal sollen Wohnungen entstehen.

Was der neue Eigentümer des Grundstücks dort plant

Das Unternehmen plant anstelle des großen Gebäudes Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage. Das Grundstück ist nach Angaben der neuen Eigner rund 3900 Quadratmeter groß.

Auf dem Grundstück wurden bereits vor längerer Zeit Bäume gefällt, weil es schon im Herbst vor einem Jahr mit den Arbeiten losgehen sollte. Die Baumfällungen hatten zu Kritik aus der Bürgerschaft geführt. Eigentlich sollte das Gebäude schon längst abgerissen werden. Doch zwischenzeitlich musste noch ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt werden. Es hätte nämlich sein können, dass sich in dem leer stehenden Gebäude Fledermäuse angesiedelt haben.

Ab 2014 durften aus Sicherheitsgründen keine Veranstaltungen mehr stattfinden

Die Pfarrei St. Justina hat das marode Gebäude 2017 verkauft, nachdem klar wurde, dass weder eine Übernahme durch die Stadt noch eine Sanierung durch die Pfarrei möglich sind. Bis zu drei Millionen Euro wären wohl nötig gewesen, um das Gebäude zu sanieren. Das hatte ein 75.000 Euro teures Gutachten ergeben, welches die Pfarrei selbst in Auftrag gegeben hatte. Demnach hätte allein die Grundsanierung, also das Nötigste zum Erhalt des großen Saals, bereits 1,6 Millionen Euro gekostet. Bereits seit Mitte 2014 durften im Saal keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden, aus Sicherheitsgründen.

Bis zuletzt war im Keller des Gebäudes der Kinderhort untergebracht.

Dieser ist zwischenzeitlich übergangsweise in der „Villa Kunterbunt“ untergekommen, dem ehemaligen Familie-Kind-Haus der Barmherzigen Brüder. Der Neubau eines Kindergartens samt Krippe und Hort ist derweil an der Brucknerstraße am Ostpark im Gang.

Lesen Sie auch:













Themen folgen