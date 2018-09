vor 44 Min.

Abrisspläne für das Pfarrjugendheim

Das Pfarrjugendheim in Bad Wörishofen.

Mehrere Großprojekte stehen in Bad Wörishofen an, auch der Bau eines neuen Pfarrsaals.

Von Markus Heinrich

Mit dem Umzug des Kinderhorts in die „Villa Kunterbunt“ kommt das Ende für das ehemalige Pfarrjugendheim Bad Wörishofen. Der Hort war bis vor Kurzem noch im Keller des Gebäudes an der Oberen Mühlstraße untergebracht, das die Kirche zwischenzeitlich verkauft hatte. Es war der Schlussstrich unter eine längere Diskussion um eine mögliche Sanierung des Gebäudes oder gar eine Übernahme durch die Stadt.

Nun soll das alte Pfarrjugendheim abgerissen werden. Der Bauausschuss des Stadtrates beschäftigt sich am Montag, 1. Oktober, ab 18 Uhr mit einer entsprechenden Voranfrage. Dabei geht es auch um die künftige Nutzung. Das weitläufige Areal am südlichen Ende der Innenstadt soll mit Wohngebäuden bebaut werden. Es ist nicht das einzige Großprojekt. Die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Justina will einen neuen Pfarrsaal bauen. Das Gebäude soll im Herzen der Stadt entstehen, unweit des neuen Pfarrheims, auf dem Grundstück Schulstraße 10a.

Neue Wohnanlage in Bad Wörishofens Innenstadt geplant

An der Hahnenfeldstraße von Bad Wörishofen soll zudem eine neue Wohnanlage entstehen, die „Eichwaldterrassen“. In nächster Nähe geht es weiter: Zwischen Eichwaldstraße und Hahnenfeldstraße gibt es zudem Pläne für ein Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen. Dem Ausschuss liegt ein Bauantrag mit geänderter Planung vor, nachdem es bei einer ersten Beratung Verbesserungswünsche aus der Ratsrunde gegeben hatte. Zudem gibt des den Wunsch nach dem Bau eines Wohnhauses an der Eichwaldstraße.

