Abschied von Pater Eli: „Die besten Jahre meines Lebens waren hier“

Plus Eleuterio Carlos Fernandes – besser bekannt als „Pater Eli“ – verlässt die Pfarreiengemeinschaft Dirlewang auch mit etwas Wehmut. So erlebte er die vergangenen 20 Jahre als Pfarrer im Unterallgäu.

Von Sabine Adelwarth

Als Pater Eleuterio Carlos Fernandes, in seinem Heimatort „Pater Eli“ genannt, im September 2000 von Indien nach Deutschland kam, war eines sicher: Seine Zeit hier in Deutschland ist begrenzt und er wird irgendwann wieder nach Indien zurückberufen. In der Regel sind es zehn Jahre, bis die Patres, die der Ordensgemeinschaft der Pilar Patres angehören, wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Da kann man die Aufenthaltsdauer von Pater Eli als wahres Glück bezeichnen, denn er war 20 Jahre hier - und hat so manch kuriose Geschichte darüber zu erzählen.

Seit 2005 ist er Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dirlewang, zu der auch Warmisried, Oberegg, Unteregg, Köngetried, Stetten und Erisried gehören. Zuvor war er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Nassenbeuren tätig.

Der 50-Jährige wird seinen Dienst am 31. August beenden und dann in die Provinz von Kalkutta zurückkehren. „Ich habe schon zwei Stellenangebote, doch wohin ich genau komme, kann ich noch nicht sagen“, sagt Pater Eli, der bis dahin noch eine ganze Menge zu tun hat. Immerhin möchte er alles ordentlich an seinen Nachfolger Pater Julius übergeben. Ihm zur Seite wird dann Pater Mario stehen, der im September eingeführt wird. Fünf Patres gehören zu der Ordensgemeinschaft, die dem Bistum Augsburg angehört.

Pater Eli blickt mit Dankbarkeit an seine vielen Jahre als Prodekan und Pfarrer zurück. „Ich habe eine Traumstelle gehabt“, sagt er mit etwas Wehmut in der Stimme und doch sieht er seine Rückkehr ins Heimatland nüchtern: „Ich konnte mich viele Jahre innerlich darauf vorbereiten. Ich wusste ja immer, dass meine Zeit hier nicht ewig sein wird.“

Das Unterallgäu ist für den Inder eine zweite Heimat geworden

Das Unterallgäu ist ihm eine zweite Heimat geworden. „Ich habe mich sofort wohlgefühlt und hatte immer das Gefühl, dass ich hier zu Hause bin.“ Verantwortlich für dieses Heimatgefühl waren die Pfarrmitglieder, so der Ortspfarrer. „Ich war von Anfang an integriert und aufgenommen und darüber bin ich allen sehr dankbar.“

Besonders das gute Zusammenspiel auf politischer und kirchlicher Ebene habe „super funktioniert“, lobt der Geistliche. „Es war wie eine große Familie für mich.“ Mit den Bürgermeistern der vier Gemeinden gab es nie Probleme und man habe sich gegenseitig unterstützt und geholfen.

Sieben Pfarreien zu leiten, war eine große Aufgabe, die ihm aber immer Spaß gemacht habe, sagt der Kirchenmann. Als passenden Ausgleich kickte Pater Eli regelmäßig den Fußball ins Tor. An seinem freien Tag traf er sich mit Lehrern des Maristenkollegs Mindelheim und auch im Team der Dirlewanger AH ist er nur schwer wegzudenken. „Die Gemeinschaft beim Fußballspielen ist mir sehr wichtig und es macht einfach Spaß“, erzählt er mit einem Lächeln im Gesicht.

Pater Eli liebte es, in den Allgäuer Bergen zu wandern

Aber auch in den Bergen zu wandern, sei ein toller Ausgleich gewesen, auch wenn die Zeit dafür oft gefehlt habe. „Aber falls es einmal geklappt hat, war es zwar anstrengend, aber dann toll, wenn ich oben am Gipfel stand und es geschafft habe.“ Eine witzige Begebenheit ist dem Geistlichen aus den vielen Jahren hier im Unterallgäu in Erinnerung geblieben und sie bringt ihn noch heute zum Lachen. Ein kleines Kind habe einmal zu ihrer Mama gesagt, als er vorbeiging: „Schau mal, da läuft der Herr Gott.“

Kameradschaftlich, gesellig und immer für einen Spaß zu haben: So kennt man Pater Eli. Für seine Gläubigen hatte er in den Jahren immer ein offenes Ohr und gerade bei den jüngeren Bürgern war der 50-Jährige sehr beliebt. In der Dirlewanger Grundschule unterrichtete er mit großer Leidenschaft Religion und vermittelte die christliche Lehre mit viel Feingefühl und Wissen.

Deutsch lernte Pater Eli in Indien - doch das Schwäbisch in Dirlewang verstand er nicht immer

Als es im Jahr 2000 klar war, dass er nach Deutschland kommen würde, absolvierte Pater Eli einen dreimonatigen Deutsch-Crashkurs im Deutschen Institut in Kalkutta. Als er dann hier war, hat er viele Bücher gelesen, Radio gehört und sich vieles selbst beigebracht. Für einen Sprachkurs in Deutschland hat schlichtweg die Zeit gefehlt. „Ich war sofort im Einsatz. Meinen Mitbrüdern würde ich aber einen Deutschkurs hier auf jeden Fall empfehlen.“ Es sei einfach wichtig, die Sprache gut zu beherrschen. Seelsorgerische Arbeit könne man sonst schlecht leisten, findet er. In Bezug auf den schwäbischen Dialekt hier schmunzelt der Geistliche noch heute: „Ich dachte am Anfang immer: Entweder spreche ich falsch oder die Leute.“

In seinen letzten Diensttagen im August stehen noch viele Termine an, bis er ab September Urlaub hat. Wann genau sein Flieger nach Indien geht, weiß der Geistliche noch nicht. Durch Corona ist noch einiges unklar. „Die besten Jahre meines Lebens waren hier im Unterallgäu“, resümiert Pater Eli abschließend über die zwei Jahrzehnte hier – und wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages wieder zurück? Die Ordensgemeinschaft schließt diese Möglichkeit zumindest nicht aus.

Einen großen Abschiedsgottesdienst wird es wegen Corona nicht geben, doch Pater Eli wird sich in jeder Pfarrei bei einem Gottesdienst verabschieden.

