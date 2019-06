vor 6 Min.

Abwasserentsorgung wird teurer

Die Gebührenzahler in Türkheim müssen ab heute mehr für die Entsorgung ihres Schmutz- und Niederschlagswassers bezahlen. Für Kämmerer Claus-Dieter Hiemer steht aber fest: „Bürgerfreundlicher geht’s nicht“

Von Alf Geiger

Die Marktgemeinde Türkheim dreht erneut an der Gebührenschraube: Mit Wirkung vom heutigen Montag, 1. Juli, steigen die Gebühren für die Abwasserentsorgung von bislang 1,65 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser auf jetzt 1,85 Euro. Auch die Grundgebühr steigt von bislang 36 Euro jährlich auf jetzt 48 Euro. Für die Beseitigung von Niederschlagswasser wird künftig eine Einleitungsgebühr von 1,25 Euro statt bislang 0,90 Euro pro Quadratmeter Einleitungsfläche verrechnet.

Alles in allem, so rechnete Kämmerer Claus-Dieter Hiemer den Gemeinderäten und der Öffentlichkeit vor, werde die Erhöhung der Abwassergebühren einen „durchschnittlichen „Vier-Personen-Haushalt“ mit einem Wasserverbrauch von 160 Kubikmetern mit rund 44 Euro pro Jahr oder knapp vier Euro pro Monat mehr belasten bei den Niederschlagswassergebühren rechnete Hiemer pro 100 Quadratmeter Einleitungsfläche mit einer Mehrbelastung von 35 Euro jährlich. Sein Fazit: „Wir reden hier nicht über Riesensummen“.

In seiner Erklärung kam daher auch das Wort „moderat“ mehrfach vor: Laut Hiemer ist die Gebührenerhöhungen auch deshalb „moderat“, weil der Marktgemeinde praktisch gar nichts anderes übrig bleibe, als nach sieben Jahren wieder einmal an der Gebührenschraube beim Abwasserpreis zu drehen.

Zum einen haben sich in den vergangenen Jahren „Fehlbeträge“ angehäuft, die nun einkalkuliert werden müssten. Zum anderen stehen in nächster Zukunft teure Investitionen in die Kläranlage (rund 500.000 Euro) und in das Kanalnetz (rund 1,5 Millionen Euro) an, die – das schreibt der Gesetzgeber zwingend vor – direkt an den Gebührenzahler weitergegeben werden müssen. Schon in der jüngeren Vergangenheit musste die Gemeinde laut Hieber mehr als zwei Millionen in die Kanalsanierung investieren.

Um die Türkheimer Bürger heute aber nicht für die Defizite der Vergangenheit zur Kasse bitten zu müssen, sollen die Fehlbeträge aus den Jahren bis 2014 – insgesamt rund 92.000 Euro – aus den Rücklagen der Gemeinde und damit aus dem Gemeindehaushalt bezahlt werden.

Die verbleibenden 25.000 Euro aus der Zeit zwischen 2015 und 2018 müssten dann aber zwingend über Gebühren finanziert werden, so Hiemer. Genau so verhalte es sich auch bei den Niederschlagswassergebühren: Der Fehlbetrag von 48.000 wird aufgeteilt, die in den Jahren von 2014 bis 2018 aufgelaufenen 19.000 Euro holt sich die Gemeinde – verteilt auf mehrere Jahre – von den Gebührenzahlern, der offene Rest von 28.000 Euro wird auch aus der Gemeindekasse übernommen.

Für Hiemer steht fest, dass die Marktgemeinde ihre Bürger mit dieser Gebührenerhöhung nicht über die Maßen überfordert. Im Gegenteil, so Hiemer, durch die Übernahme der Fehlbeträge aus den früheren Jahren werde zwar die Gemeindekasse belastet, nicht aber der Geldbeutel der Verbraucher: „Bürgerfreundlicher geht es nicht“.

Durch die Einführung der Niederschlagswassergebühr wollte die Gemeinde 2007 erreichen, die Entsiegelung von Flächen und die Versickerung von Niederschlagswasser auf den eigenen Grundstücken voranzutreiben. Dies sei auch gelungen, was sich an der Fast-Halbierung der Einleitungsflächen von ehemals knapp 70.000 Quadratmeter Fläche auf jetzt noch rund 36.500 Quadratmeter nachweisen lasse, so Hiemer. Damit wollte und will die Gemeinde verhindern, dass große Flächen (etwa bei Supermarktparkplätzen) versiegelt werden und das Niederschlagswasser von dort in die Kläranlage kommt, obwohl es ja eigentlich gar nicht „geklärt“ werden muss.

Vor knapp einem Jahr hat die Gemeinde Türkheim auch die Gebühren für die Trinkwasserversorgung erhöht. Statt 1,34 Euro pro Kubikmeter müssen die Verbraucher seit August 2018 1,53 Euro netto für 1000 Liter Leitungswasser bezahlen. In einem Guss mit dem Wasserpreis wurde damals auch die Grundgebühr für die Verwendung der Wasserzähler um 16 Prozent in aller Zählerklassen gleich miterhöht. Das ergibt dann eine durchschnittliche Gebührenerhöhung um „weniger als 15 Prozent“, rechnete Hiemer vor. Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 140 Kubikmetern werde durch die Erhöhung des Trinkwasserpreises mit 36 Euro jährlich zusätzlich zu Kasse gebeten, so Hiemer damals. Die Grundgebühr kostet seither 42 statt 36 Euro im Jahr. Unterm Strich ergaben sich laut Hiemer Mehrkosten beim Trinkwasser von 36 Euro jährlich brutto für den Durchschnittshaushalt: „Das ist eine Mehrbelastung von drei Euro pro Monat“.

Auch wenn kein unmittelbarerer Zusammenhang zwischen den Gebühren bestehe, so wies Hiemer doch schon damals darauf hin, dass auch bei den Abwassergebühren „dringender Handlungsbedarf“ bestehe. Diesem Bedarf kam der Gemeinderat jetzt auch nach und stimmte der Gebührenerhöhung einstimmig zu.

