Ach, wie schön war doch der Fasching, früher bei den Wertachfunken

Zur wehmütigen Erinnerung aus einer Vergangenheit, die noch gar nicht so lange her ist, aber in Pandemie-Zeiten unendlich weit weg erscheint: Vor einem Jahr begrüßte Türkheims Rathauschef Christian Kähler Prinzenpaare und Elferräte der Wertachfunken vor dem Türkheimer Rathaus.

Plus Wie die Türkheimer Wertachfunken versuchen, das sehnsüchtige Warten auf die Faschingssaison 2021/22 einigermaßen erträglich zu machen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Seit 25 Jahren gibt es die Türkheimer Wertachfunken. Wegen der Pandemie findet hier, wie bei allen Faschingsgilden, die Saison 2020/21 nicht statt. Für die etwa 80 Aktiven und Mitglieder der Wertachfunken eine herbe Enttäuschung. Wie der Verein trotzdem versucht, in diesen Zeiten den Zusammenhalt innerhalb der Gardegruppen zu erhalten und zu stärken, das erzählt Elferratsmitglied Christian Brem.

„Mit allem, was wir für die Mitglieder anbieten, wollen wir zeigen, dass wir noch präsent sind“, beschreibt er die Intention und erzählt, wie das für die Gardegruppen im Einzelnen aussieht.

Für die Minigarde der bis Zwölfjährigen hätte sich die Situation als besonders kompliziert erwiesen. Das Training im vergangenen Jahr nach dem ersten Lockdown habe man zwar mit den notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln noch begonnen.

Die Proben waren für die Türkheimer Wertachfunken schwierig

Doch einzeln proben, aber zusammen tanzen habe sich als extrem schwierig für die Jüngsten erwiesen. Man sei lange, bis in den Herbst hinein, davon ausgegangen, dass es für alle Garden noch eine Faschingssaison 2020/21 geben würde.

Für die Minigarde aber war schon früher klar gewesen, dass deren Teilnahme am Faschingsprogramm wegen der problematischen Übungssituation gecancelt werden musste. Für die Juniorgarde der bis 17-Jährigen sei es etwas besser gelaufen. Aber auch hier gaben die Regeln keinen Anlass zur Freude: Beim ständigen Lüften während des Trainings mussten die Jugendlichen viel Kälte aushalten.

Sie hätten sich aber trotzdem getroffen und man habe über Videos Choreografien auch für zuhause angeboten. Trotz der guten Motivation in der Gruppe mussten auch die Älteren ab dem Herbst „davon ausgehen, dass der nächste Fasching ausfällt“, so Brem.

Die Faschingsgarde der Erwachsenen bei den Wertachfunken trainierte trotz Kälte teilweise draußen. Mit den Absagen der Mini- und der Juniorgarde war aber zum allerspätesten Zeitpunkt an Dreikönig klar, dass es eine Faschingssaison so wie in der Vergangenheit nicht geben wird.

Am 11.11. war klar: Der Fasching in Türkheim wird in dieser Saison abgesagt

Somit war jetzt das Organisationsteam gefragt. Notwendige Absagen an die Partner, die Caterer, Security-Personal und die Band seien von Kulanz geprägt gewesen: „Wenn’s so ist, dann ist es so.“ Schon im Vorfeld habe es immer wieder Treffen der Organisatoren gegeben, im Juli, dann im Oktober, auch zusammen mit allen Faschingsvereinen der Region beim Landrat. Am Stichtag 11.11.2020, dem traditionellen Datum für die Vorstellung der Prinzenpaare, war die Situation eigentlich klar: alles abgesagt.

Bitter, dass die Veranstaltungstermine der Wertachfunken für 2020/21 längst festgestanden hätten: für den Krönungsball mit der Inthronisation seiner Prinzenpaare im Gymnasium, für das „Generationen-Wochenende“ mit drei Bällen jeweils für die Jüngsten und die Ältesten, für den Lumpenball am Gumpigen Donnerstag, für den Rosenball am Rosenmontag und für den Kehraus am Faschingsdienstag. Für das Unterallgäuer Minigarden-Treffen in Bad Wörishofen im Kurhaus.

Christian Brem ist Elferrat der Wertachfunken in Türkheim.

Und für die Auftritte der Minigarde im Seniorenstift, im Magnusheim Holzhausen und für den Kinderfasching im Kino. Die Termine für die Gastauftritte der Wertachfunken außerhalb standen auch schon fest. Jeden Freitag und Samstag in der heißen Phase wären die Garden „irgendwo beschäftigt“ gewesen, sagt Brem.

Damit der Ausfall ihrer Auftritte nicht nur schmerzhaft für die ausgebremsten Aktiven sein musste, hat der Vorstand entsprechende „Erinnerungsvideos“ für den jeweiligen Tag hochgeladen: die Auftritte vor einem oder mehreren Jahren, beispielsweise in Ettringen, Markt Wald oder in der Alpvilla in Buchloe: Nachmittags-Videos für die Juniorgarde, Abend-Videos für die Erwachsenen der Faschingsgarde. Diese Erinnerungen sollten Balsam für die Seelen der verhinderten Akteure sein. „Da schau an, wie wir da ausg’schaut haben“ oder „wer da vor fast 20 Jahren schon mit dabei war!“. Christian Brem: „Wir haben das gemacht, um etwas zu tun für den Zusammenhalt.“ Ihm ist trotzdem bewusst, dass Fasching (nur) in den sozialen Medien „halt nicht das gleiche“ sein kann.

