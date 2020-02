vor 20 Min.

Acht Tage rund um die drei „B’s“

Heute beginnt die Missionarische Woche mit einem Willkommensabend in der Pfarrgemeinschaft St. Justina. Auch junge Gläubige sollen angesprochen werden, unter anderem mit der Frage: „Hat Gott Insta?“

Von Franz Issing

Den Glauben von Tür zu Tür tragen: Mit der „Missionarischen Woche“ stehen der Pfarreiengemeinschaft St. Justina acht Tage der Erneuerung und des Wachstums im Glauben ins Haus. Vom 28. Februar bis 8. März gehen 35 junge Missionare aus nah und fern in Wörishofen und den Ortsteilen von Haus zu Haus, um mit den Bewohnern über Gott ins Gespräch zu kommen. Für die jungen Missionare findet heute um 20 Uhr im Pfarrzentrum St. Ulrich in der Gartenstadt ein Empfang statt. Dem Willkommensabend geht um 18.30 Uhr in St. Ulrich ein Gottesdienst voraus.

Die jungen Christen zwischen 17 und 30 Jahren laden auch zu Gottesdiensten, Vorträgen, Konzerten und Workshops ein. „Die jungen Christen sind vom Glauben begeistert und gehen für ihn auf „Werbetour“ beschreibt Florian Markter, Leiter des Bischöflichen Jugendamtes das Anliegen der Gemeindemissionen in der Diözese Augsburg. Auch Pfarrer Andreas Hartmann hat das Großprojekt „Missionarische Woche“ mit den drei „B‘s“, beten, besuchen und begeistern vehement vorangetrieben.

Mit dabei sind so bekannte Referenten wie der Arzt, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz, der in einem kabarettistischen Vortrag „Werte, Wahrheit und das Glück“ thematisiert. Gespannt sein darf man auch auf ein Konzert des Londoner Ausnahmemusikers Edwin Fawcett, der bei allen Gottesdiensten mit den jungen Missionaren, wie auch bei den Lobpreis-Workshops anwesend ist und am 3. März um 19.30 in der Klosterkirche gastiert, wo er bei einem „Abend der Versöhnung“ die „heilende Kraft der Vergebung“ musikalisch inszeniert und von seinen Heilungserfahrungen erzählt.

Das Programm der Gemeindemission ist dicht gefüllt mit Veranstaltungen, die Freude am Glauben wecken sollen und zu einem Neustart in der Beziehung zu Gott verhelfen sollen.