vor 32 Min.

Achtung, Autofahrer: Kröten und Frösche wandern wieder

Milde Temperaturen und Regen versetzen die Amphibien in Bewegung. Doch vielen droht der Straßentod

Allein in Bayern retten Ehrenamtliche des Bund Naturschutz (BN) jedes Jahr mehr als eine halbe Million Amphibien vor dem Straßentod. Auch in der Region werden wieder Zäune an Fahrbahnen aufgebaut. Ohne dieses Engagement wären schon viele Populationen ausgestorben, heißt es in einer Mitteilung der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu. Autofahrer sollen nun besonders rücksichtsvoll fahren. Auch an Landwirte haben die Naturschützer eine Bitte.

Die BN-Kreisgruppe und der Landschaftspflegeverband im Unterallgäu haben kürzlich einen Kurs organisiert. Mehr als 50 Teilnehmer schalteten sich zum Webinar „Amphibien im Unterallgäu: kennenlernen, schützen, erleben“ ein. Die Veranstaltung stellte den Auftakt zur Amphibiensammlung 2021 dar.

Auch im Unterallgäu packen Freiwillige mit an und tragen Kröten, Frösche und Molche über die Straße

Ab einer nächtlichen Temperatur von rund fünf Grad und besonders bei regnerischem Wetter wandern die fortpflanzungsbereiten Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichgewässern. Der Weg vom Winterquartier zu den Laichgewässern ist gefährlich für die Tiere. Um die Amphibien vor dem Tod zu schützen, packen laut BN Tausende Freiwillige mit an. „Die Amphibienretter leeren mehrmals täglich die Eimer, notieren die gefundenen Tierarten sowie deren Anzahl, und tragen die Lurche anschließend über die Straße“, erläutert Scharpf.

Nicht nur Straßen sind eine Gefahr. Laut BN fällt die Hauptwanderzeit der Tiere bei Regen mit der Gülleausbringung und Wiesenpflege der Landwirte zusammen. Für die Tiere, die sich tagsüber im Gras verstecken, bedeute das Striegeln oder Walzen den sicheren Tod. Der BN appelliert deshalb an Landwirte, die Arbeiten vor den Zäunen auf die Zeit nach der Amphibienwanderung zu verschieben. (mz)

