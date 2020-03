09:00 Uhr

Adler-Planung geht trotz Corona weiter

Die Planungen zum Umbau des Gasthofs Adler in Kirchheim laufen.

Plus Die Entwürfe für das geplante Bürgerzentrum im Gasthof Adler in Kirchheim könnten bald Thema in einer besonderen Ratssitzung sein.

Nach dem erfolgreichen Ratsbegehren für den Umbau des Gasthofs zum Adler zum Bürgerzentrum konnten Architektin Anja Spillner und ihr Team an Fachplanern sich wieder an die Arbeit machen. Nun aber kam auf einmal die Coronavirus-Pandemie dazwischen – was bedeutet das für das Umbauprojekt?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

