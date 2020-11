11:12 Uhr

Adventskalender: 24 Türchen zur Zuversicht

Plus Die Künstler Silke Weiß und Peter Schmid nutzten den Lockdown, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Weil die Ausstellung ausfiel, wurde ein besonderer Adventskalender daraus.

Von Maria Schmid

Oh, ein Lockdown? Eine Absperrung, eine Versiegelung, eine Ausgangssperre? Für die Malerin und Designerin Silke Weiß und den Fotografen Peter Schmid war das ein inspirierender Anlass, in 100 Tagen, beim „Chillen im Stillen“ etwas Besonderes zu schaffen, etwas, das die Menschen dazu anregt, sich an Schönem und Buntem zu erfreuen.

Sie sagen: „Die Pfade und Wege ins Innere kann auch kein kleiner Virus verschließen, Expeditionen ins Land der bunten Heiterkeit, zu den mystischen Wäldern der Zuversicht mit Schmunzelerlaubnis bleiben offen und bestehen.“ Diese 100 Tage seien für sie zum Quell kreativer Gestaltung und Freude geworden.

Mit ihrem Adventskalender wollen die beiden Künstler der Flut negativer Nachrichten etwas Positives entgegensetzen

Sie wollten mit buntesten Farben für Auge und Seele einen positiven Gegensatz schaffen zu der von allen Seiten „blubbernden Flut negativer Nachrichten“. Das ist ihnen voll gelungen. Im Frühjahr riefen sie weitere Kunstschaffende dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Das Echo war überaus erfreulich. Silke Weiß und Peter Schmid sind aktiv im Kunstverein Bad Wörishofen tätig.

Eine Ausstellung mit den farbenfrohen Bildern und Fotografien war für das Frühjahr geplant. Das Corona-Virus verhinderte es, und eine angedachte Ausstellung in diesem Herbst konnte ebenfalls nicht stattfinden. Nun, das war kein Grund, diese Aktion vollkommen zu streichen. Im Gegenteil. Die Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen, Mindelheim und Türkheim werden nun zu Beginn der Adventszeit einen kleinen, sehr feinen und außergewöhnlichen Adventskalender in ihren Händen halten, mit 24 Türchen, die nicht nur eine Auswahl an Gemälden und Fotografien, sondern auch dazu passende geistige Anregungen enthalten.

Der Adventskalender aus Bad Wörishofen lädt ein zum "Unkrautjäten im Kopf"

Es sind die bunten und fröhlichen Farben, die Lust auf das Öffnen des weiteren Türchens machen. Es ist, so Silke Weiß und Peter Schmid: „…ein kleiner Spaziergang, eine gelächelte Einladung ins ‚Planetarium der Gefühle’, eine blinzelnde Aufforderung zu ‚Entdeckungsreisen hinterm Schleier des Verborgenen’, immer offen für unerwartete Begegnungen, den lebensfrohen Spagat mit Blütensäen und geöffneten Herzen – frei nach dem Motto ‚Zauberblüten atmen’, in Balance bleiben oder schlicht ‚Unkrautjäten im Kopf’.“ Es steht fest, dass Farben wichtig sind für die Verbindung zwischen körperlichen, geistigen und seelischen Empfindungen, somit auch für Gesundheit und Wohlbefinden. Doch, was ist Farbe eigentlich? Wissenschaftlich gesehen ist Farbe ein durch das Auge und Gehirn vermittelter Sinneseindruck, der durch Licht hervorgerufen wird.

Es ist die Wahrnehmung elektromagnetischer Strahlung der Wellenlänge zwischen 380 und 760 Nanometern. Es ist der Sinneseindruck, durch den sich zwei aneinander grenzende, strukturlose Teile des Gesichtsfeldes bei einäugiger Beobachtung mit unbewegtem Auge allein unterscheiden lassen.

Johann Wolfgang von Goethe hielt nach jahrelangen Überlegungen in seiner Farbenlehre fest, sie sollte in ihrer Gesamtheit erfasst und beschrieben werden, nicht nur einseitig physikalisch oder lediglich nur von einem ästhetischen oder praxisbezogenen Standpunkt aus beurteilt werden.

So sind die bunten Malereien und Bilder von Silke Weiß und Peter Schmid bestens dazu geeignet, sich nicht in diesem Novembergrau zu verlieren, sondern sich auf die im neuen Jahr wiederkehrenden Farbenspiele in der Natur zu freuen, wenn die leuchtenden Farben der frischen Frühlingsblüten, der strahlenden, bunten Schönheiten des Sommers und den warmen Herbsttönen Augen und Seelen der Menschen erfreuen werden. Sponsor war das Unternehmen „erdgas Schwaben“.

