Adventsstimmung trotz Corona: Krippenweg wird so groß wie nie

Plus Nach der Absage des Weihnachtsmarkts in Bad Wörishofen gibt es auch eine gute Nachricht: Der Krippenweg wird so lang wie nie. Und: Veranstaltungen sind in Planung.

Von Markus Heinrich

Nach der Absage des Weihnachtsmarktes in Bad Wörishofen (Mehr dazu hier: Aus für Bad Wörishofens Weihnachtsmarkt und Nikolauseinzug) gibt es für Freunde der Adventszeit doch noch eine gute Nachricht. Der Krippenweg durch die Innenstadt werde heuer so groß wie nie sein, kündigt der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen an.

Auch ohne den Weihnachtsmarkt müssten Bürger und Gäste auf weihnachtliche Stimmung in der Stadt nicht verzichten, heißt es. Der 12. Bad Wörishofer Krippenweg wird wie geplant stattfinden – mit so vielen Teilnehmern wie noch nie. Vom 28. November bis 6. Januar werden nach Auskunft des Kurbetriebes fast 90 verschiedene Darstellungen der Heiligen Nacht in Bad Wörishofen zu sehen sein.

Weihnachtsbeleuchtung und Konzerte sollen für Adventsstimmung sorgen

Auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt wird es geben. „Gemeinsam mit den Bad Wörishofer Musikvereinen und -gruppen plane man zudem bereits Weihnachtskonzerte an den Adventswochenenden im Kurhaus. Diese Konzerte wird es aber nur geben, wenn es das Infektionsgeschehen und die gesetzlichen Vorgaben in dieser Zeit auch zulassen.

