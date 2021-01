14:29 Uhr

Ältere Frau in Mindelheim tot im Garten aufgefunden

Plus Am Donnerstagmorgen ist eine 88-jährige Frau in Mindelheim tot in ihrem Garten aufgefunden worden. Die genaueren Umstände untersucht die Kripo.

Von Johann Stoll

Am Morgen ist in Mindelheim eine 88-jährige Frau tot aufgefunden worden. Der Leichnam wurde im Garten gefunden.

Die Todesursache steht noch nicht fest. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten auf Anfrage mitteilte, ist die Frau möglicherweise gestürzt.

Möglicherweise wird noch eine Obduktion der Frau angeordnet

Ob sie den Folgen der Verletzungen erlegen oder aufgrund des Sturzes nicht mehr aufgekommen und in der kalten Nacht erfroren ist, ist noch unklar. Eingeschaltet ist der Kriminaldauerdienst, weil Fremdverschulden nicht völlig auszuschließen ist. Möglicherweise wird noch eine Obduktion angeordnet.

