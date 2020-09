vor 20 Min.

AfD im Bürgerdialog: Corona als Aufhänger zum politischen Rundumschlag

Plus Die Unterallgäuer "Alternative für Deutschland" hat zum Bürgerdialog eingeladen. Themen waren die Flüchtlingspolitik und Masken, wobei letztere nicht getragen wurden.

Von Oliver Wolff

Die Unterallgäuer AfD hat zum Bürgerdialog im Gasthof zur Sonne in Mittelrieden eingeladen. Unter dem Motto „Corona-Irrsinn: wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen“ hielten Christoph Maier, Chef der AfD im Unterallgäu und Abgeordneter im Bayerischen Landtag, und Bundestagsabgeordneter Petr Bystron Reden und beantworteten Fragen. Etwas über 50 Zuhörer, Parteifreunde wie andere Interessierte, waren gekommen, um über die Corona-Lage zu sprechen. Sie trugen weder Masken noch hielten sie Abstand zueinander. Inhaltlich ging es rasch zur Sache.

AfD spricht über Corona - und über Flüchtlinge, die Europäische Union und den Euro

Über das Krisenthema Corona wurde im Laufe des Abends zwar gesprochen, aber wesentlich mehr über andere Themen. Corona sollte wohl eher als Aufhänger zum politischen Rundumschlag dienen. Es standen die vermeintlichen Lieblingsthemen der AfD auf der Agenda: Flüchtlingspolitik, Kritik an der EU, dem Euro und der Elektromobilität sowie die Herrschaft der Eliten.

Am Anfang seiner Rede berichtete Maier über die Hausdurchsuchung beim Augsburger AfD-Chef Steffen Müller. Dieser erhielt Besuch von der Kriminalpolizei, nachdem er Stadträtin Lisa McQueen (Die Partei) rassistisch und sexistisch beleidigte. Maier kritisierte die Durchsuchung, verschwieg seinem Publikum aber den genauen Wortlaut der rassistischen Beleidigung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Die Zuhörer waren jedenfalls schnell auf Betriebstemperatur.

Christoph Maier bezeichnet Markus Söders Politikverständnis als dikatorisch

Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, kritisierte Christoph Maier den harten Kurs des Ministerpräsidenten Markus Söder in der Corona-Pandemie und bezeichnete dessen Politikverständnis als diktatorisch. Maier listete die Verbote auf, die mit einem möglichen zweiten Lockdown einhergehen könnten. „Das ist die falsche Entwicklung“, sagte er. Die AfD habe immer darauf hingearbeitet, die Beschränkungen aufzuheben. Es sei unter anderem falsch gewesen, die Gastronomie zu schließen. „Es ist höchste Zeit, dass sich mehr politischer Gegenwind entwickelt.“

Auch der zweite Redner des Abends, Petr Bystron, beschränkte sich vor allem darauf, politische Gegner anzugreifen. Es dauerte auch nicht lange, bis der Begriff „linksgrünversiffte Medien“ fiel. Immer wieder betonte er, er bekomme als „ranghöchster außenpolitischer Sprecher der größten Oppositionspartei“ keine Interviewanfragen. Deutschland bezeichnete er als „Unrechtsstaat“ und verwies auf seine eigenen Erfahrungen mit Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz.

Petr Bystron attackiert katholische Kirche für ihren Einsatz in der Flüchtlingskrise

Bystron attackierte die katholische Kirche, karitative Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für ihren Einsatz für Flüchtlinge. In seiner einstündigen Rede schafft es der studierte Politologe so, möglichst viele Themen miteinander zu verzahnen. Nach dem Motto: Alles hängt mit allem zusammen.

In der anschließenden Fragerunde mit den Zuhörern sprachen Maier und Bystron über die parteiliche Geschlossenheit im Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehende Bundestagswahl. Auch über einen möglichen, mit der Partei sympathisierenden Fernsehsender und die Abschaffung der öffentlich-rechtlichen Sender wurde gesprochen. Corona war bis zuletzt kaum noch Thema. Bystron animierte seine Anhänger, auf Nachbarn und Bekannte zuzugehen, um mit ihnen über die angesprochenen Themen zu reden.

"Corona-Demos helfen der Partei", sagt Bystron und möchte mit Fridays-for-Future-Demonstranten Seite an Seite stehen

Auch die Corona-Demos helfen der Partei, so der 47-Jährige. „Da sind Leute, die vor ein paar Wochen noch auf Fridays-for-Future-Demos gerufen haben und jetzt stehen die mit uns Seite an Seite. Und die verstehen sich mit uns blendend.“ Ob das die Klimaaktivisten auch so sehen?

