AfD nimmt Unterallgäuer Landrat gegen Kritik in Schutz

Kreisrat Reitinger sagt, Eder hätte klarmachen sollen, dass er den Facebook-Post als Privatperson schreibt.

Auch die AfD hat sich jetzt zu den Äußerungen von Landrat Alex Eder im Zusammenhang mit der Corona-Testpflicht an Schulen geäußert. Die harsche Kritik der Kreistagsfraktionen von CSU, SPD/ FDP und den Grünen könne man nicht nachvollziehen, schreibt AfD-Kreisrat Wolfgang Reitinger in einer Pressemitteilung. Er nennt in dem Schreiben fünf Gründe:

Auch ein Landrat habe ein Recht, seine Ansichten in emotionaler Weise und aus Sicht der Vater-Brille zu äußern. Er sollte allerdings dann klar deutlich machen, dass er hier nicht als Landrat, sondern als Privatperson spricht.

Anti-Corona-Maßnahmen waren nicht besonders erfolgreich

Die bisher von der Politik getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien weder besonders erfolgreich noch frei von krassen Widersprüchen gewesen. Andere Wege zur Lösung in die Diskussion zu bringen, sei deshalb angebracht und notwendig.

Als pensionierter Lehrer mit mehr als vierzig Dienstjahren könne er durchaus nachvollziehen, dass vereinzelt Kinder Angst vor Stigmatisierung durch Tests in der Schule hätten. Die sicher bei den Lehrkräften vorhandene pädagogische Professionalität sei kein Zaubermittel gegen Ausgrenzung und Ängste.

Lob für die Führung der Kreistagssitzungen in Mindelheim

Landrat Eder leite die Kreistags- und Ausschusssitzung stets im Geiste des gegenseitigen Respekts. Polarisierung, Ausgrenzung und beleidigende Wortwahl seien ihm fremd. Ihm derartiges nun im Zusammenhang mit dem Facebook-Post vorzuwerfen sei an den Haaren herbeigezogen. Auch hätten die anderen Fraktionen genug Gelegenheit gehabt, Kritik am Landrat in den Sitzungen oder in einem persönlichen Gespräch mit ihm anzubringen.

Unsere Gesellschaft leide an zunehmender Polarisierung und Spaltung. Besonders das Thema Corona werde häufig sehr unsachlich und mit tief verletzenden „Kampfbegriffen“ (z.B. Irrdenker für Querdenker) geführt. Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass viele der im öffentlichen Raum vorgebrachten „Argumente“ in erster Linie dazu dienten, den Gegner mundtot zu machen.

