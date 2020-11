12:06 Uhr

Aggressiver Vater schlägt auf Jugendlichen ein

Plus Ein Fall von Selbstjustiz wurde am Memminger Amtsgericht verhandelt: Das spätere Opfer hatte zuvor wohl den Sohn des Mannes verprügelt.

Von Karl Pagany

Ein Fall von Selbstjustiz ist jetzt am Memminger Amtsgericht verhandelt worden. Wie vor Gericht ausgeführt wurde, waren zwei Gruppen von Jugendlichen im Jahr 2019 auf dem Memminger Jahrmarkt in Streit geraten. Es kam zu einer Schlägerei mit Verletzten. Die Polizei schritt ein und trennte die Streithähne, die bei der Auseinandersetzung alle einiges abbekommen hatten. Darunter der Sohn eines 48-Jährigen. Dieser geriet aufgrund der Verletzungen seines Sohnes extrem in Rage.

Er machte sich umgehend auf den Weg in die Stadt. Dort suchte und fand er schließlich denjenigen, der nach Aussage seines Sohnes der Haupttäter gewesen sein soll. Offensichtlich in einer Art Racheaktion schlug der Vater ohne Vorwarnung auf den Jugendlichen ein. Nach mehren Schlägen gegen den Kopf stürzte der Geschädigte gegen einen Wohnwagen und war kurz bewusstlos. Der 48-Jährige hörte aber nicht auf, sondern trat auf den am Boden Liegenden ein. Dabei fügte er diesem unter anderem eine Schädelprellung zu. Blut floss aus Nase und Mund. Die herbeigerufene Polizei beendete den Rachefeldzug des Vaters. Der geschädigte 17-Jährige kam schließlich mit seiner Mutter auf das Polizeirevier und erstattete Anzeige. Erst nach fast zwei Monaten hatte er nach eigener Aussage keine Schmerzen mehr.

Das aggressive Verhalten des Angeklagten war ein Thema der Verhandlung

Das Gericht befasste sich in der Verhandlung besonders mit dem gesteigerten Aggressionsverhalten des Angeklagten. Schließlich stand dieser bereits mehrmals wegen Körperverletzung vor Gericht. Insgesamt hatte der Angeklagte sieben Vorstrafen auf dem Kerbholz. Während der Verhandlung hielt sich der Beschuldigte – wohl auf Anraten seines Verteidigers – mit Aussagen zurück, gestand aber die Tat ohne Einschränkungen.

Letztlich wurde der 48-Jährige wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 1500 Euro an ein Sozialpflegewerk zahlen. Zudem hat ein Bewährungshelfer für vier Jahre die Aufgabe, das aggressive Verhalten des Mannes einzudämmen.

Auf die Anordnung eines entsprechenden Antiaggressionstrainings verzichtete die Richterin, da derzeit – bedingt durch die Corona-Pandemie – derartige Maßnahmen nicht stattfinden können.

