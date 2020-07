vor 35 Min.

Aktion: Der Freitag ist ab jetzt MZ-Trachtenfreitag!

Die MZ-Mitarbeiter haben schon am vergangenen Freitag Dirndl und Lederhose mal wieder aus dem Schrank geholt. Von nun an ist jeden Freitag Trachtenfreitag: Machen Sie mit und gewinnen Sie.

Wer von nun an freitags Dirndl oder Lederhose trägt und uns ein Bild davon zukommen lässt, kann jede Woche tolle Preise gewinnen. Die Aktion läuft bis 2. Oktober.

Von Marcus Barnstorf und Melanie Lippl

Ob Blasmusikcup, große Familienfeiern oder das Oktoberfest: Sie alle fallen dieses Jahr aus – und damit auch die offiziellen Anlässe, in Dirndl oder Lederhose zu schlüpfen. Doch das ist kein Grund, es nicht zu tun: Wir von der Mindelheimer Zeitung wollen, dass die Tracht auch in Corona-Zeiten nicht im Schrank verstaubt, und haben deshalb den MZ-Trachtenfreitag ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist einfach: Sie tragen am Freitag Tracht, lassen uns ein Foto zukommen und können so gewinnen. Jede Woche verlosen wir unter den Einsendungen tolle Preise!

So können Sie gewinnen: Tracht tragen, Foto machen, einsenden

Und weil wir mit gutem Beispiel vorangehen wollen, haben die MZ-Mitarbeiter bereits am vergangenen Freitag ihren ersten Trachtenfreitag eingelegt – wie unser Bild beweist. Bis zum 2. Oktober sind nun auch die Leserinnen und Leser unserer Zeitung aufgerufen, jeden Freitag Tracht zu tragen. Ob in der Arbeit, beim Einkaufen, im Biergarten oder in der Freizeit. Damit beweisen sie nicht nur Traditions- und Heimatbewusstsein, sondern können auch noch gewinnen.

Und zwar so: Sie schicken das „Beweisfoto“ von sich in Tracht per Mail an die Adresse social@mindelheimer-zeitung.de oder posten es auf Instagram, markieren dort die Mindelheimer Zeitung (@mz_medienhaus) und fügen den Hashtag #mztrachtenfreitag hinzu. Unter allen Teilnehmern, die bis zum jeweils auf den MZ-Trachtenfreitag folgenden Sonntag, 20 Uhr, ihr Foto posten beziehungsweise an uns mailen, werden jede Woche attraktive Sachpreise verlost – etwa Biergartengutscheine, regionales Bier oder eine bayerische Brotzeit. Welche Preise es in den jeweiligen Wochen konkret zu gewinnen gibt, erfahren Sie in der MZ und der Unterallgäu Rundschau.

Das gibt es diese Woche beim MZ-Trachtenfreitag zu gewinnen

In dieser Woche verlosen wir eine Seidenlfelt-Trachtentasche von Clavel-Lederwaren in Mindelheim und zweimal je einen Kasten Bier von Storchenbräu aus Pfaffenhausen. Der Wochengewinner wird außerdem mit seinem Bild unter anderem in der Unterallgäu Rundschau veröffentlicht.

