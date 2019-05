17:11 Uhr

Aktuelles zu Waaghaus und Kirchenmauer

Im Zuge von Abbrucharbeiten beim Waaghaus kam die lange verborgene, historische Kirchhofmauer wieder ans Tageslicht. In der Sitzung des Gemeinderates am heutigen Donnerstag um 19 Uhr wird die Öffentlichkeit über mögliche Auswirkungen auf die Sanierungsarbeiten am Waaghaus informiert.

Am Donnerstag wird klar, welche Folgen die historischen Funde haben.

Von Alf Geiger

Aktuelle Informationen zu Waaghaus und Kirchenmauer stehen im Mittelpunkt der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Außerdem stehen landwirtschaftliche Anträge an die Gemeinde infolge des Volksbegehrens zugunsten der Artenvielfalt auf der Tagesordnung.

Wie mehrfach berichtet, sind bei den Abbrucharbeiten alter Gebäudeteile Anfang März beim Waaghau an der Kirchhofmauer einige Relikte aus der fernen Türkheimer Vergangenheit ans Licht gekommen, mit denen keiner gerechnet hatte. Unter anderem wurde eine Feuerstelle entdeckt, deren tatsächliches Alter von der Gemeinde nicht eingeordnet werden konnte. Dies wurde dem Landesamt für Denkmalpflege gemeldet, das weitergehende Untersuchungen anstellen ließ. Auch die Diözese soll ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben haben.

Vor allem aber die uralte Kirchhofmauer wird von Teilen des Gemeinderates als besonders schützenswert betrachtet. Die Mauer stammt wohl aus dem 12. oder 13. Jahrhundert, sogar bis ins Jahr 850 könnten erste Ansätze zurück reichen.

Die Kirchenmauer wurde im Zusammenhang der Abbrüche frei gelegt und auf Statik und Zustand untersucht. Bislang war unklar, wie hoch die Kosten für eine Sanierung sind und wer diese übernehmen wird.

Die Kirchhofsmauer in Türkheim fällt in die Bauherrschaft der örtlichen Kirchenstiftung, betonte Nicolas Schnall vom zuständigen Bischöflichen Ordinariat des Bistums Augsburg. Für die Sanierung der Mauer müssten zunächst die Kosten ermittelt werden, darauf könne dann eine Finanzierung aufgebaut werden. Kirchhofmauern werden in der Regel zu 60 Prozent von der Diözese bezuschusst, so Schnall.

