vor 20 Min.

Alarmtag: Warum im Unterallgäu die Sirenen schwiegen

Das bundesweit ertönende Geräusch blieb im Unterallgäu aus. Dies hat einen simplen Grund

Von David Kienle

Am gestrigen Donnerstag fand der bundesweit ausgerufene Alarmierungstag statt. Dabei sollten um Punkt 11 Uhr alle Sirenen zur Personenalarmierung gleichzeitig getestet werden. Wer allerdings mit einem weit reichenden Sirenenchor aus allen Richtungen rechnete, wurde enttäuscht. Im ganzen Unterallgäu war nämlich kein einziger Ton zu hören. Das hatte aber nichts damit zu tun, dass der Alarm verschlafen wurde. Laut der Pressestelle des Landratsamts Unterallgäu gibt es dafür einen einfachen Grund: Sämtliche Sirenen im Landkreis sind lediglich zur Feuerwehralarmierung ausgelegt. Getestet wurde aber bundesweit die Funktion zur Personenalarmierung. Der Ton zur Personenalarmierung ist laut Landratsamt ein anderer, den die Sirenen in unserer Region aber nicht abspielen können. Im Unterallgäu gebe es für den Fall einer Personenalarmierung Apps für das Smartphone, auf denen dann eine Warnung angezeigt wird oder eben die Möglichkeit zur Alarmierung über die Medien. Im Zuge einer künftigen Digitalisierung der Alarmanlagen könnte aber der entsprechende Personenalarmton in die Sirenen integriert werden, hieß es aus dem Landratsamt.

Lesen sie auch

Sieben neue Corona-Fälle im Unterallgäu gemeldet

Corona: Listen aus Restaurants im Unterallgäu werden kaum genutzt

Unterallgäuer Schulen starten Unterricht unter neuen Bedingungen