Alex Eder (Freie Wähler)

In meinem Beruf kann ich bereits Herausforderungen für die Menschen lösen. Als Landrat wäre das in einem noch viel breiteren Spektrum möglich. Ich fühle mich der Aufgabe gewachsen, ein Landrat kann in außerordentlichem Maße Zukunft gestalten und für sehr viele etwas bewirken.

Hier sind die Themenfelder sehr nah am Menschen und die Aufgaben absolut greifbar und mit direkter Auswirkung auf unseren Alltag. Der Umgang untereinander ist normalerweise viel persönlicher und menschlicher als in der Landes- und Bundespolitik. Viel mehr Miteinander ist möglich.

Am dringendsten brauchen wir weiter Entscheidungen mit Sachverstand und Augenmaß. So können wir aktiv die großen Aufgaben wie zum Beispiel den Umwelt-/Klimaschutz angehen. Am wenigsten kann der Landkreis Fraktions- und Parteidenken brauchen, das an der Grenze der eigenen Liste aufhört.

Niemand kann frisch an diese Position kommen und gleich das Rad neu erfinden wollen. Allerdings möchte ich schnell die Grundlage für moderne Formen der Bürgerbeteiligung schaffen. Und in kürzester Zeit für Vertrauen der Mitarbeiter des Landratsamts in die neue Führung sorgen.

Positive Bilanz des ersten Jahres von Alex Eder: Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunalpolitik im Unterallgäu sehr zufrieden mit ihrem neuen Landrat.

Eine klare zehn! Allerdings nicht allein, denn es gibt weitere Themen im Unterallgäu und darüber hinaus, die wichtig sind und damit eine Zehn verdienen. Außerdem finde ich, dass Umweltschutz und Klimaschutz zusammen genannt werden müssen, sonst definiert man die Aufgaben ungenügend.

Der Mauerfall! Da war ich zwar erst sieben, aber die feiernden Menschen habe ich heute noch im Kopf und sehe das jedes Jahr wieder gern. Da sieht man, was „Grenzen überwinden“ heißt. Das ist eine Richtschnur für mich: Grenzen wo möglich überwinden zum Nutzen der Menschen!

Ehrlich gesagt: Politiker tun mir wohl äußerst selten leid, da Abstürze Berufsrisiko sind und dazu gehören. Insofern: Wirklich leidtut mir heute immer noch Wolfgang Schäuble, der wegen eines so niederträchtigen Anschlags im Rollstuhl sitzen muss.

Am wichtigsten ist mir der persönliche Kontakt, also fällt die Wahl klar auf den Stammtisch. Das ist natürlich nicht immer möglich, und so sind Neue Medien ab und an ein hilfreiches Mittel, Verbindungen zwischen Menschen zu schaffen. Aber nichts schlägt das persönliche Gegenüber.

Ja, das hat vermutlich jeder schon mal. Ich habe zum Beispiel einmal bei einem Sehtest geschummelt. Wie genau verrate ich aber nicht! :)

