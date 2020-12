06:00 Uhr

Alle Geschöpfe stehen unter Gottes Segen

Plus Erstmals waren Tiere in der Erlöserkirche in Bad Wörishofen – und die hörten ebenso aufmerksam zu wie ihre Halter.

Traditionell findet der Gottesdienst für Mensch und Tier der evangelischen Kirchengemeinde an der sogenannten Assisikapelle im Kurpark statt. Da dies in diesem Jahr coronabedingt nicht möglich war, wurde er kurzerhand in die Erlöserkirche verlegt.

Das Krippenkind liegt zwischen Ochs' und Esel

Liturg Prädikant Manfred Gittel betonte, dass zwar in der Geburtsgeschichte selbst außer den Schafen kein weiteres Tier vorkommt. Nicht einmal Ochs und Esel, die eigentlich wie Maria und Josef zur Grundausstattung der Krippe gehören.

Trotzdem sind auf den ältesten Krippendarstellungen, die wir kennen, gerade Ochs und Esel die Hauptfiguren - und zwischen den beiden liegt das Krippenkind. Und dann stellte Gittel die Schicksalsgemeinschaft und Seelenverwandtschaft“ zwischen Mensch und Tier heraus und betonte in Bezug auf Ochs und Esel: „Beiden verstehen Lasten zu tragen und zu schleppen. So wie wir auch Last und Lasten tragen. Und wir wissen ebenso, dass es im Leben oft jemanden braucht, der einfach still mit trägt, der - ohne groß zu reden - wärmt, wenn es kalt um einen wird. Der einfach da ist, wenn man ihn braucht, und der den Lastkarren des Lebens ziehen hilft. Einer, der selbstverständlich kleine Dienste tut. Für eine solche Lebenshaltung stehen Ochs und Esel in der Krippe.“

Keine menschliche Gemeinschaft könne ohne solche „Esel“ und „Ochsen“ bestehen, die bereit sind, mitzutragen.

Musikalisch umrahmt wurde der besondere Gottesdienst vom Quintett des Posaunenchores. Den Tieren gefiel dies auch: Sie waren ruhig und hörten zu.

