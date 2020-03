15:42 Uhr

Alle Jobs bei der Firma GH-Tec sind gesichert

Plus Das in Schieflage geratene Unternehmen GH-Tec in Mindelheim hat jetzt den Eigentümer gewechselt.

Von Johann Stoll

Die Übernahme der Mindelheimer Firma GH-Tec GmbH ist jetzt auch formal in trockenen Tüchern. Das Amtsgericht Memmingen hat das Insolvenzverfahren über die Mindelheimer GH-Tec GmbH eröffnet. Doch noch am Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterzeichnete der Münchner Insolvenzverwalter Henrik Brandenburg von der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen ein konkretes Übernahmeangebot.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Das Konzept der übertragenden Sanierung sieht vor, dass die Firma Hapfo Maschinenbau GmbH mit sofortiger Wirkung den Geschäftsbetrieb mitsamt aller 20 Arbeitsplätze übernimmt. Bei GH-Tec ist uns dank der konstruktiven Mitarbeit aller Beteiligten und eines zügigen Verkaufsprozesses sehr schnell ein Sanierungserfolg gelungen“, erklärte Brandenburg. „Besonders erfreulich ist, dass wir mit der Hapfo Maschinenbau GmbH eine Betriebsübernehmerin gefunden haben, die sowohl die Arbeitsplätze im Bereich der Lohnfertigung als auch den Fortbestand der Marke Hapfo sichert“, fügte der Insolvenzverwalter hinzu. GH-Tec kann Metallteile liefern, die für den Bau neuer Hotels benötigt werden GH-Tec war im Vorjahr in finanzielle Schieflage geraten. Im Dezember hatte das Mindelheimer Maschinenbauunternehmen einen Insolvenzantrag am Amtsgericht in Memmingen gestellt. Alle Mitarbeiter werden übernommen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gegenüber der MZ hatte Tobias Waltl von der WMM-Unternehmensgruppe erklärt: „Wir haben uns ohnehin überlegt, einen eigenen Metallbaubetrieb aufzubauen.“ Als die Nachricht von der Schieflage von GH-Tec bekannt wurde, hat Waltl sofort den Kontakt zum vorläufigen Insolvenzverwalter gesucht. Möbel Wagner hat sich vor drei Jahren ein neues Geschäftsfeld erarbeitet: Es ist ein neuartiges Hotelkonzept, das von der WMM-Hotelbetriebs-GmbH betrieben wird. Die Häuser entstehen an wichtigen Verkehrswegen, sind hochwertig ausgestattet, kommen aber – außer Reinigungsdiensten – ohne Personal aus. Gebucht werden kann nur übers Internet. Den Anfang machte das MN Hotel Mindelheim vor drei Jahren. Inzwischen gibt es 13 solche Hotels. Sie liegen im ganzen Bundesgebiet, etwa in Leipzig oder Kaiserslautern. Drei weitere Häuser sind im Bau. Und es geht weiter: Für 20 weitere solche Hotels hat sich die WMM AG bereits die Grundstücke gesichert. Eine Expansion ist auch für den österreichischen Markt in Vorbereitung. Diese Hotels werden weitgehend vorgefertigt und dann vor Ort zusammengebaut. Dafür sind auch Metallstücke notwendig, etwa bei den Treppenanlagen. GH-Tec sei hier eine ideale Ergänzung. Zur Mindelheimer WMM AG gehören 14 Unternehmensbereiche GH-Tec hatte zwei Unternehmensbereiche. An der Sparte Drechselmaschinen hat Möbel Wagner besonderes Interesse, weil auch im Möbelbau solche Maschinen eingesetzt werden. Der größere Anteil des Umsatzes bei GH-Tec fällt auf die Lohnfertigung. Mehrere Kunden waren im vergangenen Jahr dazu übergegangen, diese Arbeiten aus Kostengründen ins Ausland zu verlegen. Zur WMM AG gehören 14 Unternehmensbereiche, erläuterte Tobias Waltl. Das sind einzelne Abteilungen wie Schreinerei, Fensterbau, Modellbau, Fotovoltaik oder Immobilien. Auch das Unternehmen Allgäu DSL, das Funklösungen anbietet, gehört dazu. Der neue Name Hapfo Maschinenbau GmbH geht übrigens auf den ursprünglichen Namen einer Drechselmaschine zurück. (jsto) Mehr zur Mindelheimer Firma GH-Tec finden Sie hier: Besser konnte es nach der Insolvenz von GH-Tec nicht laufen Insolvente Firma GH-Tec in Mindelheim ist gerettet Gibt es Hoffnung für die insolvente Firma GH-Tec? Mindelheimer Firma GH-Tec in Schieflage

Themen folgen