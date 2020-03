Alle Kommunalwahl-Ergebnisse 2020 in Wolfertschwenden: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

15.03.2020

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Wolfertschwenden werden am 15. März erwartet. Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie hier.

Kommunalwahl 2020: In Wolfertschwenden im Kreis Unterallgäu wird am 15. März nicht nur der Gemeinderat, sondern auch der Bürgermeister gewählt. Die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl 2020 sollen noch am Sonntagabend feststehen. Die Wahlergebnisse finden Sie dann hier in diesem Artikel.

Von 8 bis 18 Uhr sind die Wahllokale zur Kommunalwahl 2020 in der Gemeinde Wolfertschwenden geöffnet. Danach starten die Auszählungen. Die aktuellen Wahlergebnisse können Sie dann hier nachlesen:

Der amtierende Bürgermeister Karl Fleschhut ist seit fast 30 Jahren Bürgermeister von Wolfertschwenden. Zur Bürgermeister-Wahl 2020 steht er aus Altersgründen nicht als Kandidat zur Verfügung.

Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Wolfertschwenden: Ergebnis der Gemeinderatswahl vor sechs Jahren

Bei der vergangenen Kommunalwahl lag die Wahlbeteiligung in Wolfertschwenden bei 60 Prozent. Hier die Ergebnisse:

CSU /Bürger aktiv: 55,4 Prozent, 7 Sitze

/Bürger aktiv: 55,4 Prozent, 7 Sitze Parteilose Wählergruppe: 44,6 Prozent, 5 Sitze

