Alles neu bei „Jazz goes to Kur“

Das „Joerg Wildmoser – Stephan Holstein Quintett“ bestreitet einen von zwei Hauptabenden von „Jazz goes to Kur“ in Bad Wörishofen.

Das Festival zieht in der 29. Auflage vom Kino ins Kurtheater um. Statt drei gibt dies diesmal nur zwei Hauptabende

Herbstzeit ist in Bad Wörishofen Festivalzeit. Nun steht das mittlerweile 29. Festival „Jazz goes to Kur“ vor der Tür. „Hörgenuss vom Feinsten“, versprechen die Organisatoren vom Jazz-Arbeitskreis Bad Wörishofen. Das Festival beginnt am Mittwoch, 23. Oktober, und dauert bis zum Sonntag, 27. Oktober.

Fans von Boogie, Blues und Swing, als auch Liebhaber der klassischen Jazzmusik sollen dabei auf ihre Kosten kommen, das ist das bewährte Konzept. Heuer gibt es zwei Hauptabende statt zuletzt drei Hauptabende, ergänzt mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, in das örtliche Musiker eingebunden werden. Zudem wird es auch eine Filmvorführung im Filmhaus Huber geben.

Dieses Jahr präsentiert sich das Blues- und Jazzfestival erstmals im Kurtheater im Kurhaus statt. Damit verlässt das Festival das Filmhaus Huber. „Mit seiner besonderen Atmosphäre bietet das Theater einen wunderbaren Rahmen für die Konzerte“, finden die Organisatoren.

Das Programm im Überblick:

lMittwoch, 23. Oktober: Filmvorführung „Bohemian Rhapsody“ um 20 Uhr im Filmhaus Huber.

lDonnerstag, 24. Oktober: Lisa Wahlandt Band mit „Around the World in a Night“ um 20 Uhr im Kurtheater.

lFreitag, 25. Oktober: „Jazz im StadtWerk“ um 19.30 Uhr mit der Dixie-Formation des Bad Wörishofer Kurorchesters „Musica Hungarica“

lSamstag, 26. Oktober: Joerg Widmoser – Stephan Holstein Quintet mit „The Music of Charlie Parker” um 20 Uhr im Kurtheater.

lSonntag, 27. Oktober: Jazz-Gottesdienst mit den „High Spirits“ und dem Posaunenchor der evangelischen Erlöserkirche um 10 Uhr bei freiem Eintritt; Jazz-Matinée mit der „Jazz-Kur Big Band Bad Wörishofen“ unter der Leitung von Klaus Herrmannsdörfer um 11.30 Uhr im Kurtheater. (m.he, mz)

Karten für alle Konzerte gibt es im Vorverkauf unter anderem in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen (Telefonnummer 08247/35035) und Mindelheim (08261/991375) sowie im Kurhaus von Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/993357.

