vor 39 Min.

Alles nicht so schlimm

Die Kornstraße in Mindelheim.

Polizei und Ordnungsamt haben sich nach Beschwerden die Lage in der indelheimer Kornstraße angesehen.

Von Johann Stoll

Vor rund drei Jahren war die Kornstraße in Mindelheim schon einmal in die Schlagzeilen geraten. Anwohner beklagten sich über nächtliche Ruhestörung nach Krawallen und teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen und über Nichteinhalten der Sperrzeit. Daraufhin hat die Mindelheimer Polizei eine spezielle Dienstgruppe ins Leben gerufen, um die beklagten Missstände in den Griff zu bekommen.

Nach Darstellung von Polizeichef Gerhard Zielbauer ist das auch gut gelungen, bis im vorigen Spätherbst wieder eine Gruppe von Gästen die Straße für sich entdeckt hat. Wieder war es um Ruhestörung gegangen. Das hatten Anwohner berichtet. Diesmal war es offenbar die ehemalige Weinstube Dietz, die Leute anlockte, die ihre Fahrzeuge gleich in der Fußgängerzone unerlaubterweise parkten. Die MZ griff das Thema auf und zeigte auch ein Foto von parkenden Autos. Polizei und Ordnungsamt der Stadt sind der Sache auf den Grund gegangen.

Eigens einberufene Pressekonferenz in Mindelheim

Bürgermeister Stephan Winter sagte auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz, Polizei und Stadt seien sehr froh, wenn die Bürger solche Vorfälle meldeten. Die Polizei könne nicht überall sein. Es sei wichtig, den Anfängen zu wehren.

Zwar sei die Innenstadt „permanentes Überwachungsgebiet“, wie es Zielbauer formulierte. In der Kornstraße haben die Beamten im Januar und Februar aber besonders genau hingesehen. Bei 52 Einsatzfahrten der Polizei nach 22 Uhr durch die Kornstraße wurden in den zwei Monaten 15 Verstöße registriert. Da seien keine notorischen Wiederholungstäter darunter gewesen. Die Höhe der Verwarngelder lag zwischen 10 und 30 Euro. Aus Sicht der Polizei ist das kein Indiz, dass es ein besonderes Problem mit Falschparkern in der Kornstraße gibt. Die fragliche Gaststätte ist allerdings seit dem 5. Februar geschlossen.

So kontrollierte die Polizei in der Kornstraße

Kontrolliert wurde auch der Jugendschutz, und zwar mit uniformierten und zivilen Polizeikräften. „Hier gab es keinerlei Verstöße“, sagte Zielbauer. Die Sperrzeiten von Sonntag bis Donnerstag 2 Uhr und von Freitag und Samstag bis 3 Uhr seien immer eingehalten worden. Größerer Lärm sei nicht festgestellt worden. Bürgermeister Winter sagte, wer in der Innenstadt wohne, müsse auch hinnehmen, dass es dort Gaststätten gibt.

Auch Hinweise, dass eine Gaststätte als Umschlagplatz für Drogen diene und illegales Glücksspiel betrieben werde, hätten sich nicht bestätigt. Und er fügte an: „Wir haben in Mindelheim keine Szene“.

Die Stadt setzt vom 1. April an, an Freitagen und Samstagen, wieder eine City-Streife von zwei Mann in der Innenstadt ein. Vorrangig werden die städtischen Liegenschaften kontrolliert. Damit wurde der Kaufbeurer Sicherheitsdienst Heindl beauftragt.

Die Stadt lasse sich dafür eine fünfstellige Summe kosten. Zusätzlich ist in den Sommermonaten auch die Sicherheitswacht im Einsatz. Derzeit besteht sie aus fünf Personen. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich bei der Polizei melden.

Die Stadt Mindelheim stellt zum 1. Mai eine zweite Kraft für die Überwachung des ruhenden Verkehrs ein. Damit müssen Parksünder auch in den Abendstunden damit rechnen, verwarnt zu werden, sagte Ordnungsamtsleiter Ralf Müller.

Die Polizei kümmert sich schwerpunktmäßig um den fließenden Verkehr, weil Unfälle ungleich viel mehr Leid verursachen als ein falsch parkendes Auto.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kornstraße:

Mindelheimer Kornstraße: An einem Strang ziehen

Neuer Ärger in der Mindelheimer Fußgängerzone

Mindelheimer Händler fühlen sich im Stich gelassen

Themen Folgen