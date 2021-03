10:21 Uhr

„Alles war blutverschmiert“: Mordversuch in Bad Wörishofen vor Gericht

Plus Wegen Mordversuchs und versuchten Totschlags mit einem Messer muss sich ein Bad Wörishofer vor Gericht verantworten. Spezialisten rekonstruieren den Tatort im Computermodell. Zeugen sprechen von einem „Schlachtfeld“.

Von Kurt Kraus

Ortstermin im Prozess wegen Mordversuchs in Bad Wörishofen: Das Gericht schaut sich den Tatort in Bad Wörishofen an. Allerdings nicht wirklich, sondern nur virtuell. Die Räume in dem Haus wurden vom Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit Hilfe moderner 3D-Technik aufgenommen, die Bilder aneinandergefügt. Auf einem großen Bildschirm im Sitzungssaal werden sie übertragen. Ein Polizeibeamter führt die Prozessbeteiligten von der Straße in den Innenhof, über den Zugang ins Treppenhaus und in die Wohnung, in der drei Frauen mit einem Messer teils lebensgefährlich verletzt wurden. Auf den Bildern ist zu sehen, welche Situation die Spurensicherung in Bad Wörishofen vorgefunden hat. Es sind Aufnahmen, die nicht einfach zu ertragen sind.

Ein ausgeschlagener Zahn ist auf den Bildern zu sehen, ein abgerissener Ohrring, vor allem aber viel Blut, regelrechte Blutlachen, sogar an der Decke klebte Blut. Einige Zeugen hatten schon zuvor von einem „Schlachtfeld“ gesprochen.

Wie die einzelnen Blutspuren zu interpretieren sind, darüber berichtet Jiri Adamec, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin in München, ein Experte auf diesem Gebiet. Adamec ordnet das vorgefundene Blut den drei verletzten Frauen zu. Er weiß, was die Opfer der Polizei über den Ablauf des Geschehens gesagt haben und macht klar: Die Spurenlage stimmt mit ihren Angaben überein.

Streifenwagen aus dem ganzen Allgäu wurden am Tatabend nach Bad Wörishofen geschickt

Im weiteren Verlauf der Verhandlung berichten mehrere Polizisten aus Bad Wörishofen, Kaufbeuren, Memmingen und Kempten, die zu Hilfe gerufen wurden, sowie Beamte des Kriminaldauerdienstes, die noch in der Nacht alarmiert wurden. Zuerst sei nicht klar gewesen, ob man es mit einem oder mehreren Tätern zu tun habe, berichtet der Einsatzleiter der Polizei. Die Einsatzzentrale in Kempten habe daher mehrere Streifenbesatzungen aus dem ganzen Allgäu nach Bad Wörishofen geschickt. Man habe zwei Zugriffsteams gebildet und die Wohnungen Zug um Zug durchsucht. „Alles war blutverschmiert“, berichtet ein Polizist. Schließlich habe der mutmaßliche Täter lokalisiert und festgenommen werden können. Er habe keinerlei Widerstand geleistet.

Die Beamten, die mit dem Tatverdächtigen Kontakt hatten, werden gefragt, wie der Angeklagte damals auf sie gewirkt hatte. War er betrunken? Hatten sie Anzeichen für den Einfluss von Drogen bemerkt? Er habe schon ein wenig nach Alkohol gerochen, antwortet ein Polizist. Ein Atemalkoholtest habe 1,14 Promille ergeben. Die Ärztin, die dem Tatverdächtigen wenige Stunden nach seiner Festnahme in einer Zelle der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zwei Blutproben entnommen hatte, berichtet, dass der Mann nicht deutlich betrunken gewesen sei. Eine Gutachterin trägt dem Gericht vor, dass die beiden Blutproben eine Alkoholkonzentration von 0,86 und 0,77 Promille aufgewiesen hätten. Außerdem seien geringe Rückstände eines Schmerz- beziehungsweise Schlafmittels gefunden worden.

Ärzte schildern dem Gericht die Verletzungen, die den drei Opfern in Bad Wörishofen mit einem Messer zugefügt wurden

Dann sind mehrere Ärzte dran. Sie haben die verletzten Frauen in den Notaufnahmen der Krankenhäuser in Kaufbeuren, Memmingen und Augsburg behandelt. Alle drei Frauen hätten vielfältige Stich- und Schnittverletzungen aufgewiesen, die zum Teil lebensgefährlich gewesen seien. Insbesondere bei der 39-jährigen Nachbarin, die zu Hilfe geeilt war, sei es „eine Frage von Millimetern“ gewesen, erläutert ein Arzt aus Kaufbeuren. Das Messer habe die Hauptschlagader nur ganz knapp verfehlt. Wäre diese getroffen worden, hätte die Frau nicht überlebt, berichtet der Arzt.

Die achtjährige Tochter der Lebensgefährtin des Angeklagten hatte die Nachbarin zur Hilfe geholt. Mehrmals betont der Chirurg, dass die Patientin bis zur Aufnahme in der Klinik schon sehr viel Blut verloren habe.

Die 35-jährige Lebensgefährtin des Angeklagten habe fünf Messerstiche abbekommen, zwei am Oberarm, zwei in den Brustkorb und einen ins Gesäß. Wie brutal ihre 63-jährige Mutter verletzt wurde, schildern zwei Ärzte des Zentralklinikums Augsburg: Von Trümmerbrüchen im Gesicht, verlorenen Zähnen, gebrochenen Rippen und zahlreichen Stichen ist die Rede.

Nun steht fest: Der Prozess zum versuchten Mord in Bad Wörishofen wird länger dauern, als geplant

Die drei Opfer hatten bereits am Anfang der Woche ausgesagt und den Tatabend aus ihrer Sicht geschildert. Die Nachbarin berichtete dabei, das acht Jahre alte Mädchen habe an der Tür geklopft und gerufen, dass der Angeklagte ihre Mutter umbringen wolle. Als die Nachbarin in die Wohnung der Nachbarn kam, habe sie gesehen, wie der 48-Jährige auf die 35-Jährige eingestochen habe.

Dann habe er sie und das Kind bemerkt und sofort angegriffen. Sie habe sich schützend vor das Mädchen gestellt und sei dreimal mit dem Messer gestochen worden.

Weil er drei Frauen mit einem Küchenmesser angegriffen und erheblich verletzt haben soll, muss sich ein 48-jähriger Bad Wörishofer vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Die Anklage wirft ihm Mordversuch und versuchten Totschlag vor.

Der auf mehrere Verhandlungstage angesetzte Prozess hätte eigentlich in dieser Woche mit einem Urteil enden sollen. Nun allerdings hat das Gericht drei weitere Verhandlungstage anberaumt. Mit einem Urteil ist deshalb nicht vor Mitte April zu rechnen.

