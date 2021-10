14 Wochen warten auf die Handwerker

Plus Lieferengpässe machen nicht nur den Betrieben, sondern auch den Kunden das Leben schwer. Schwabens Handwerkskammerpräsident Hans-Peter Rauch sagt: „Die Nerven sind angespannt.“

Wer im Allgäu einen Handwerker braucht, muss derzeit mit einer langen Wartezeit rechnen. Material-Engpässe führen zum Teil zu massiven Verzögerungen. „Holz, Stahl, Elektronikteile und teils auch Kunststoffe sind knapp. Die Nerven sind angespannt. Einerseits sind die Auftragsbücher voll. Doch unseren Betrieben sind die Hände gebunden, wenn einzelne Komponenten fehlen“, sagt Schwabens Handwerkskammerpräsident Hans-Peter Rauch aus Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu).