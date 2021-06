Allgäu

06:00 Uhr

Allgäu will klimaneutral werden: 50.000 Euro für Projekte in der Region

Plus Jetzt machen 72 Unternehmen, Vereine, Verbände und Institutionen beim "Bündnis klimaneutrales Allgäu" mit. Ein Teil der Gelder fließt in die Region.

Von Michael Munkler

Das Ziel ist hochgesteckt: In den nächsten neun Jahren sollen möglichst viele Unternehmen, Verbände und Kommunen in der Region klimaneutral werden. Bis 2030 soll es das gesamte Allgäu sein. Das Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) hatte vor gut einem Jahr alle Unternehmen, Kommunen und Institutionen aufgerufen, das Allgäu „gemeinsam mit uns“ zum Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu machen und dem „Bündnis https://buendnis-klimaneutrales-allgaeu.de/Allgäu“ beizutreten. Inzwischen sind 72 Unternehmen, Kommunen, Vereine und Verbände diesem Aufruf gefolgt. „Klimaschutz ist zu einer Pflichtaufgabe auch für die Kommunen geworden“, sagt der Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle, der auch Vorsitzender der Eza-Gesellschafterversammlung ist.

