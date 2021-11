Allgäu

vor 33 Min.

Allgäuer Mediziner räumen mit Impfmythen auf

Ein schneller Piks und dann ist alles vorbei: So einfach das Impfen ist, so viele Sorgen machen sich manche Menschen, wenn es um die Corona-Vakzine geht. Mediziner aus der Region wollen mit Impfmythen aufräumen.

Plus Um den Piks gegen Corona ranken sich viele Gerüchte. Gemeinsam mit Experten aus dem Allgäu machen wir den Faktencheck.

Viele Allgäuerinnen und Allgäuer wollen sich nach wie vor nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Junge Frauen fürchten, nach einer Impfung nicht mehr schwanger werden zu können, andere sind der Meinung, die Wirkstoffe wurden nicht richtig erprobt. In einer Broschüre des Klinikverbunds Allgäu beziehen Mediziner aus der Region Stellung zu verschiedensten Gerüchten. Federführend an dem Projekt beteiligt war unter anderem Dr. Manfred Nuscheler, Chefarzt für Intensivmedizin am Klinikverbund. Hier Auszüge aus der Broschüre:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .