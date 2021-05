Allgäu

20:00 Uhr

Bioland ist längst nicht mehr in der Außenseiter-Rolle

Auf dem Hof von Stefan Schreyer in Stötten am Auerberg (Kreis Ostallgäu) wird seit fast 50 Jahren nach den Bioland-Richtlinien gewirtschaftet. 1972 hatte sein Vater Rudolf einen Vertrag mit dem Bio-Verband abgeschlossen.

Plus Seit 50 Jahren besteht Bioland und ist heute der größte Bio-Anbauverband in Deutschland. Auch im Allgäu gibt es zahlreiche Mitglieder. Wie die Zusammenarbeit mit einem Discounter läuft.

Von Simone Härtle

Bio boomt. Doch das war nicht immer so. Als zwölf Frauen und Männer Ende April 1971 in Honau bei Reutlingen den „bio gemüse e.V.“ gegründet hatten, den Vorläufer von Bioland, waren sie damit noch Exoten. Mittlerweile ist Bioland der größte Bio-Anbauverband in Deutschland und Südtirol, jetzt feiert er sein 50-jähriges Bestehen. Allein im Allgäu habe der Verband 737 Mitglieder, die sich an strenge Richtlinien hielten, sagt Dr. Günter Räder, Teamleiter Allgäu des Bioland-Erzeugerrings Bayern: „Wir sind längst raus aus der Außenseiterrolle.“