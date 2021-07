Chefs in Teilzeit: Drei positive Beispiele aus dem Allgäu

Plus Die meisten Allgäuer Unternehmen setzen auf Führungskräfte in Vollzeit. Doch es geht auch anders, wie diese Beispiele aus Wirtschaft und Verwaltung zeigen.

Eine Führungskraft muss Vollzeit arbeiten: Bei vielen Arbeitgebern gilt diese Vorstellung noch immer. Doch das ungeschriebene Gesetz gerät mancherorts ins Wanken. „In Zukunft wird es flexible, neue Arbeitszeitformen wohl auch in unserer Region häufiger geben“, glaubt Björn Athmer, Regionalgeschäftsführer der IHK-Regionalversammlungen Kempten und Oberallgäu sowie Kaufbeuren und Ostallgäu. Und es gibt bereits jetzt einige Fälle, in denen das erfolgreich funktioniert.