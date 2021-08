Das Allgäu erlebt einen Gründer-Boom

Plus Es gibt ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Jahr 2020. Der Grund für diese Steigerung erscheint auf den ersten Blick überraschend.

Im Allgäu werden so viele Unternehmen gegründet wie wohl nie zuvor. 2712 Neugründungen gab es in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Das sind 18,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020, heißt es bei der Industrie- und Handelskammer (IHK). Schon im Vorjahr war die Zahl der Neugründungen überdurchschnittlich hoch.