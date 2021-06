Allgäu

13:00 Uhr

Das Allgäu ist für Nino de Angelo der Hit

Plus Der Schlagerstar Nino de Angelo lebt auf einem Reiterhof in Wertach. In der Natur findet er Ruhe und Kraft – und ebnet den Weg für ein Comeback.

Von Tobias Schuhwerk

Mag sein, dass er sich in seinem turbulenten Leben hin und wieder vergaloppiert hat. Doch jetzt, in seinem neuen Zuhause mitten im Allgäu, sitzt Schlagersänger Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) buchstäblich fest im Sattel. Der 57-Jährige lebt mit seiner Partnerin Simone Lux (46) auf einem Reiterhof am Ortsrand von Wertach im Oberallgäu. „Der Umzug ins Allgäu war die beste Entscheidung: Die klare Luft tut mir unglaublich gut“, sagt der gebürtige Karlsruher, der an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) leidet. Seit er vor drei Jahren aufs Land zog, sind die Beschwerden viel geringer geworden. Und ihm fallen auf Anhieb weitere Vorteile der Region ein.

Themen folgen