Doch noch: Allgäuer Agrarschau steht in den Startlöchern

Plus Wegen Corona fiel die Landwirtschaftsmesse 2020 aus, heuer wurde sie zweimal verschoben. Nun läuft der Aufbau. Durch einen Kniff macht auch die Inzidenz keine Sorge.

Die Corona-Krise hat der jungen Landwirtschaftsmesse „Agrarschau Allgäu“ im Oberallgäu schwer zugesetzt: Nach nur zwei Veranstaltungen und hohen Startinvestitionen fiel die Messe 2020 gänzlich aus, heuer wurde sie bereits zweimal verschoben. Doch nun scheint es doch noch zu klappen, seit einigen Tagen bauen die Aussteller ihre Stände am Ortsrand von Dietmannsried auf. Auch die steigende Inzidenz macht Veranstalter Thomas Diepolder keine Sorge mehr.