Ein Käse, der nach Kaffee schmeckt

Plus Der Ostallgäuer Oliver Stich überrascht Besucher auf Wochenmärkten mit einer ungewohnten Kreation: „Espressokäse“. Sein Geschmack ist dabei nicht die einzige Besonderheit.

Was passiert, wenn man seine beiden Lieblingslebensmittel verbindet? „Espressokäse“, lautet die Antwort von Käsemeister Oliver Stich aus Ebenhofen im Landkreis Ostallgäu. Der 50-Jährige, der sich selbst als Genussmensch bezeichnet, sorgt derzeit mit der neuen Kreation auf Allgäuer Wochenmärkten für erstaunte Blicke. „Viele können sich anfangs unter Espressokäse gar nichts vorstellen. Die denken, bei mir gibt es einen Espresso mit einem Stückchen Käse“, sagt er und lacht. Doch schnell belehrt sie Oliver Stich eines Besseren: Bei seinem Produkt handelt es sich um einen mit Espressopulver veredelten Allgäuer Sennalpenkäse.