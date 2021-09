Allgäu

17:55 Uhr

Experten im Allgäu sind mit den neuen Corona-Regeln zufrieden

Wie viele Patienten liegen in den Kliniken? Dieses Kriterium als Grundlage für Corona-Entscheidungen halten Allgäuer Krankenhaus-Vertreter für richtig. Unser Bild entstand im Kemptener Klinikum.

Plus Der Inzidenzwert hat als Maß der Pandemie weitgehend ausgedient. Aus den Krankenhäusern im Allgäu heißt es "Mit den neuen regeln kann man arbeiten". Aus dem Hotel- und Gastgewerbe kommen dagegen auch kritische Stimmen.

Von Emil Nefzger UND Helmut Kustermann

Null bis 35, über 35 oder über 50 – diese Dreifaltigkeit der Inzidenzwerte bestimmte den Corona-Alltag in den vergangenen Monaten. Nun tritt dieses Kriterium zugunsten einer Klinik-Ampel in den Hintergrund. Was halten Allgäuer Fachleute von dieser Entscheidung und wie ist die Corona-Lage vor Ort? Hier sind Antworten auf wichtige Fragen:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

