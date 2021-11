Fast 1000 unbesetzte Ausbildungsstellen im Allgäu

Plus Die Betriebe im Unterallgäu müssen um Lehrlinge kämpfen. Der Grund: Auszubildende sind in der Region Mangelware. Dafür gibt es mehrere Erklärungen.

„ Corona hat den Ausbildungsmarkt ordentlich auf den Kopf gestellt“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Arbeitsagentur. Während angehende Azubis in den meisten Branchen die freie Wahl hatten, kämpfen Betriebe um Lehrlinge. Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer haben jetzt die aktuelle Lage auf dem Ausbildungsmarkt erläutert. Der Termin fand bei der Firma Alois Müller GmbH (Heizungs- und Klimatechnikbetrieb) im Unterallgäuer Ungerhausen statt. Dort werden laut Ausbildungsleiter Patrick Krattenmacher derzeit 80 Lehrlinge in zwölf verschiedenen Berufen ausgebildet.