Florian Mayr will für "die Basis" im Allgäu in den Bundestag

Warum der Kandidat seine Partei eher als Wertegemeinschaft sieht und nicht als Hort für Querdenker.

Sie ist eine Partei, will aber keine solche sein. Stattdessen sieht sich die Basis als eine Wertegemeinschaft. Das zumindest betont ihr Bundestagskandidat Florian Mayr aus Füssen.

Das Programm der Basis ruht auf vier Säulen

Gegründet wurde die Basis 2020 vorwiegend aus Ablehnung gegen die Corona-Politik und die damit verbundenen Maßnahmen. „Einen Auslöser braucht es ja immer“, sagt Mayr. Die Partei wird häufig als Hort der Corona-Leugner und sogenannter Querdenker bezeichnet. Eine Einschätzung, die Mayr zurückweist. Seine Partei sei mehr als eine reine Protestbewegung. Er verweist auf die vier Säulen, auf denen die 2020 gegründete Partei fußt: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Hinter den abstrakten Begriffen verbirgt sich eine klare Forderung nach mehr direkter Demokratie.

Florian Mayr will Volksentscheide nach Schweizer Vorbild

„Wir wollen Volksentscheide nach Schweizer Vorbild“, sagt Mayr. Und auch parteiintern würden alle Entscheidungen nach dem sogenannten Konsensierungs-Prinzip getroffen. Dabei ermittelt die eigenen Angaben zufolge inzwischen 25.000 Mitglieder zählende Partei aus einer Reihe von Lösungsvorschlägen denjenigen, der von allen am wenigsten abgelehnt wird. So einigte sich die Basis beispielsweise schon auf ein einheitliches Logo. Oder auf ihr Rahmenprogramm, das zwei DIN-A4-Seiten umfasst. Darin ist von einer „Menschheitskrise“ die Rede, die ein grundlegendes Umdenken und einen Wandel erfordere. Auch wenn nicht explizit erwähnt, geht es dabei auch um die gegenwärtige Pandemie. „Wir sind keine Corona-Leugner“, betont Mayr. Stattdessen sieht er die Bürger in seiner Partei als Corona-Maßnahmen-Kritiker. Mayr bemängelt, dass bestimmte Experten von der Regierung nicht gehört wurden, man sich viel mehr mit „alternativen Dingen“ hätte beschäftigen müssen. Und er fragt sich: „Wann soll das alles ein Ende haben?“

Für Florian Mayr soll die Wahl ein Auftakt zum Wandel sein

Auftakt zu dem erwähnten Wandel soll für die Basis die Bundestagswahl am 26. September sein. Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg holte die Partei übrigens exakt ein Prozent. „Ich bin ehrlich und authentisch, aber kein Profi“, gesteht Mayr. (sib/hs)

Steckbrief von Florian Mayr

Alter Florian Mayr wurde am 12. Dezember 1979 in Füssen geboren.

wurde am 12. Dezember 1979 in Füssen geboren. Beruf Selbstständiger Inhaber einer Agentur

Selbstständiger Inhaber einer Agentur Familienstand Verheiratet, eine Tochter

Verheiratet, eine Tochter Partei Mayr trat der Basis am 23. Oktober 2020 bei. Gemeinsam mit Horst Benisch ist er Vorsitzender des Kreisverbandes Allgäu .

trat der Basis am 23. Oktober 2020 bei. Gemeinsam mit ist er Vorsitzender des Kreisverbandes . Hobbys „Eigentlich keine, außer die Feuerwehr .“

„Eigentlich keine, außer die .“ Infos diebasis-allgaeu.de oder bei Instagram florianmayroal

diebasis-allgaeu.de oder bei florianmayroal Wahlkreis Der Wahlkreis 257 Ostallgäu umfasst die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Memmingen , den Landkreis Ostallgäu sowie die Städte Bad Wörishofen und Mindelheim sowie die weiteren Unterallgäuer Gemeinden Amberg , Apfeltrach, Bad Grönenbach , Benningen , Böhen, Buxheim , Dirlewang , Eppishausen , Ettringen , Hawangen , Holzgünz , Kirchheim ( Schwaben ), Kronburg , Lachen, Lautrach , Legau , Markt Rettenbach , Markt Wald , Memmingerberg , Ottobeuren , Rammingen , Sontheim , Stetten , Türkheim , Trunkelsberg , Tussenhausen , Ungerhausen , Unteregg , Wiedergeltingen , Wolfertschwenden und Woringen sowie das gemeindefreie Gebiet Ungerhauser Wald.





Lesen Sie dazu auch