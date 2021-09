Allgäu

vor 31 Min.

Happy End für ein verwaistes Marderbaby im Allgäu

Plus Dank einer Tierauffangstation im Ostallgäu kann ein Findelkind jetzt wieder ein Leben in Freiheit führen. Warum Wildtiere nicht in Gefangenschaft gehalten werden sollten.

Von Alexandra Decker

Aus einer Handvoll blindem Fellbündel ist in nur drei Monaten ein stattlicher junger Marder geworden. Anfang Mai hatten mein sechsjähriger Sohn Raphael und ich das Tierbaby in einer Holzbeige neben unserem Garten gefunden. Es schrie jämmerlich und nachdem die Mutter auch nach Stunden immer noch nicht aufgetaucht war, brachten wir den Kleinen in Absprache mit einer Jägerin zu einer Tierauffangstation im Ostallgäu. Dort wurde er liebevoll aufgepäppelt und nun wieder in die Freiheit entlassen.

