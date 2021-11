Heuer gab es mehr tödliche Motorradunfälle als im Vorjahr

Die Kontrollgruppe Motorrad der Polizei zieht Bilanz. Fast jeder zweite Fahrer hat gegen die Regeln verstoßen.

Es geht um die Verkehrssicherheit: Seit 2018 existiert die Kontrollgruppe Motorrad beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. In der abgelaufenen Saison kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 2640 Zweiräder. Dabei stellten sie 1228 Beanstandungen fest – also fast die Hälfte. Darunter waren 24 Straftaten wie verbotene Rennen, fahren ohne Führerschein oder abgelaufene Versicherung sowie 508 Ordnungswidrigkeiten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im Bereich der „Verhaltensverstöße“ intensivierte die Kontrollgruppe ihre Tätigkeit, sodass auf diesen Bereich rund 44 Prozent aller Beanstandungen entfielen. Darunter fanden sich beispielsweise 177 Überholverstöße und 75 Geschwindigkeitsverstöße.

116 Maschinen hatten gravierende Mängel

Wegen „gravierender Mängel im Sicherheitsbereich“ verboten die Polizisten bei 116 Krafträdern die Weiterfahrt. Einer Vielzahl weiterer Fahrerinnen und Fahrer gestatteten die Einsatzkräfte nur die Weiterfahrt bis zur nächsten Werkstatt. Bei 253 Krafträdern war die Betriebserlaubnis erloschen, 90 Mal wegen sicherheitsrelevanten Verstößen und 50 Mal wegen Manipulationen der Abgas- und Geräuschentwicklung. Denn mit den Kontrollen soll auch die Lärmbelästigung reduziert werden.

Die Kontrollgruppe ist nicht nur auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs, sondern im gesamten Bereich des Präsidiums. Dadurch zeigt sie einerseits Präsenz auch auf vermeintlich untypischen Routen und geben ihr Fachwissen andererseits an die Streifenbeamtinnen und -beamten vor Ort weiter.

Die Wichtigkeit der Arbeit der Kontrollgruppe zeige sich auch bei den Verkehrsunfallzahlen, an denen Motorradfahrer beteiligt sind, heißt es in der Mitteilung. Zwar lägen sowohl bei der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle als auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten die Zahlen etwa wieder bei denen des Vorjahres.

Bisher starben 2021 im Präsidiumsbereich elf Biker

Die Anzahl der getöteten Zweiradfahrer sei aber drastisch gestiegen. Verzeichnete das Präsidium im Jahr 2020 insgesamt noch sechs getötete Biker, so sind es dieses Jahr bisher bereits elf. Damit macht der Anteil der motorisierten Zweiradfahrer an den Verkehrstoten insgesamt etwa ein Drittel aus. (arz)