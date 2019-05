14.05.2019

Allgäu-Schau in Mindelheim geht in die vierte Runde

In diesem Jahr findet wieder eine Allgäu-Schau im Mindelheimer Forum statt – inzwischen schon zum vierten Mal.

Bei der Frühjahrsmesse am Wochenende vom 25. und 26. Mai ist rund ums Mindelheimer Forum einiges geboten.

Bereits zum vierten Mal findet in Mindelheim demnächst wieder die Allgäu-Schau am Forum statt – und zwar am Wochenende von Samstag, 25. Mai, bis Sonntag, 26. Mai. Der Veranstalter Fetzer-Messen verspricht „ein reichhaltiges Warenangebot, vielfältige Dienstleistungen rund um die Themen Bauen und Wohnen, Dienstleistung und Beratung, Energie und Mobilität, Gesundheit und Vitalität, Haushalt und Technik, Lifestyle und Wellness sowie Wohnen und Ambiente“. Der Eintritt zur Allgäu-Schau Mindelheim ist frei.

Die Heimatschau tritt dabei nicht nur als reine Verbraucherausstellung auf, sondern bietet ebenso eine Erlebniswelt für Jung und Alt. Zahlreiche Aussteller präsentieren an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ihre Produkte und Dienstleistungen. Vereinen, Handel, Stadt und Land, Institutionen, Verbänden sowie mittelständischen, aber auch größren Unternehmen wird auf der Allgäu-Schau eine Plattform geboten, sich und ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen.

Heuer geht es bei der Allgäu-Schau in Mindelheim vor allem um Klimaschutz und nachhaltige Mobilität

Dieses Jahr werden Klimaschutz und nachhaltige Mobilität großgeschrieben. Den Gästen wird diese aktuelle Thematik anhand interessanter Fakten mit Unterhaltungswert nähergebracht, verspricht der Veranstalter. Die Besucher erwarten außerdem ein Klimaschutzgewinnspiel und die Möglichkeit, selbst ein Elektroauto des Carsharing-Vereins Mindelheim zu testen.

Unterhaltung, Vorträge, kulinarische Angebote und ein Biergarten laden darüber hinaus zum Verweilen auf der Allgäu-Schau Mindelheim 2019 ein.

Neben der Allgäu-Schau organisiert die Immenstädter Firma Fetzer auch die Buxheimer Gartentage bei Memmingen und die Irseer Gartentage im Kloster Irsee. (mz, home)

Mehr zur Veranstaltung und dem Rahmenprogramm sowie Anmeldeunterlagen für Aussteller gibt es hier.

