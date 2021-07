Seit 2010 hat jeder achte Landwirt im Allgäu aufgehört

Plus Das Höfesterben im Allgäu geht weiter. Im Unterallgäu ist es besonders drastisch – und ein Ende ist nicht in Sicht, befürchten Vertreter der Branche.

Noch knapp über 7000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in den vier Allgäuer Landkreisen und den drei kreisfreien Städten. Vor zehn Jahren waren es etwa 8100. Jeder achte Bauernhof hat den Betrieb eingestellt. Die Zahlen stammen aus der Agrarstrukturerhebung des Statistischen Bundesamts, deren Ergebnisse nun nach und nach vorgestellt werden. Sie zeigen: Das Höfesterben im Allgäu geht weiter, aber regional unterschiedlich schnell.