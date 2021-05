Allgäu

vor 3 Min.

So viele Polizeischüler wie noch nie im Allgäu

Plus Warum die Ausbildung gerade in Krisenzeiten gefragt ist und was drei angehende Beamte an diesem Job reizt.

940 junge Menschen fangen im September ihre Ausbildung bei der bayerischen Polizei an – so viele wie noch nie zuvor. Beworben hatten sich 8500 Interessenten. „Die Arbeit ist vielfältig, die Bezahlung ist gut und der Job sicher“, begründet Sarah Ehrmann die hohen Zahlen. Sie ist Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Bereich Kempten. Gerade ein sicherer Job sei vielen in diesen Krisenzeiten wichtig.

Themen folgen