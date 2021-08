Von wegen Schnäppchen: Luxus-SUV stellt sich als gestohlen heraus

Plus Sein „Spleen“ für schnelle Autos wird einem Autofan zum Verhängnis. Die Spur einer Autoschieberbande führte ins Allgäu. Dort hatte ein 31-Jähriger ein Geschäft gemacht, das ihn nun vor Gericht brachte.

Seine Vorliebe für schnelle Autos wurde einem 31-jährigen Ostallgäuer zum Verhängnis: Er hatte im Sommer 2020 im Internet einen gebrauchten Luxus-SUV entdeckt, das nur 45.000 Euro kosten sollte, obwohl der marktübliche Wert fast doppelt so hoch war. Der Kauf hatte für den Mann nun drastische Folgen.