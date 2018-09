vor 49 Min.

Allzeithoch auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt

Im Allgäu arbeiten so viele wie nie in sozialversicherungspflichtigen Berufen. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten.

Von Melanie Lippl

Mit einem guten Ergebnis ist der Arbeitsmarkt im Allgäu in den Herbst gestartet. Im September waren weniger Menschen arbeitslos als im August, gleichzeitig blieb die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Erfreulich auch die Daten zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung: Nach den aktuellsten Daten arbeiteten laut Arbeitsagentur noch nie so viele Menschen im Allgäu sozialversicherungspflichtig wie in diesem Jahr.

Im September war der Arbeitsmarkt von starken Bewegungen geprägt: Markant war der Rückgang der Arbeitslosen um knapp 400 bei den Jüngeren unter 25 Jahren. Sie starteten in einen neuen Job oder eine betriebliche oder schulische Ausbildung. Auch bei älteren, langzeitarbeitslosen Menschen schrumpften die Zahlen. 116 Über-50-Jährige weniger waren arbeitslos.

Bewerber haben auf dem Allgäuer Arbeitsmarkt gute Chancen

Dass der Arbeitsmarkt im Allgäu sehr gute Chancen bietet, zeigt sich an der weiter gewachsenen Beschäftigung. Mit knapp 270000 sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten wurde ein Höchststand erreicht“, lautet das erfreuliche Fazit von Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus um gut 7800 Jobverhältnisse (plus drei Prozent).

Insgesamt waren etwas mehr als 8700 Frauen und Männer bei den Vermittlern der Agentur für Arbeit und in den sieben Jobcentern im Allgäu arbeitslos gemeldet, 500 weniger als im September 2017. Noch stärker fiel der Rückgang mit gut 800 Kräften im Vergleich zum August dieses Jahres aus. Die Arbeitslosenquote ging aktuell auf 2,3 Prozent zurück. Knapp 6800 Beschäftigungsmöglichkeiten stellten die Betriebe zur Verfügung. Gut 1200 Jobangebote kamen neu dazu: Köche und Servicepersonal waren gefragt, mehr als 50 zusätzliche Jobs kamen dazu. Rund 200 neue Arbeitsstellen rund um den Werkstoff Metall galt es zu besetzen. Im Jahresvergleich ist das Stellenangebot etwas gesunken, gleichzeitig sind weniger Menschen arbeitslos gemeldet. In manchen Sparten dauert es daher aktuell länger, bis eine gemeldete Stelle besetzt werden kann.

Arbeitslose gibt es im Unterallgäu vergleichsweise wenige

Die Arbeitslosenquote des Landkreises Unterallgäu ist im September um 0,3 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent gesunken. Laut der Agentur für Arbeit hatten im August 1399 Unterallgäuer keinen Job. Spitzenreiter bei den einzelnen Regionen im Allgäuer Arbeitsagenturbezirk war der Wirtschaftsraum Mindelheim mit einer Arbeitslosenquote von 1,9 Prozent. Für die Zukunft rechnet die Arbeitsagentur sogar mit noch besser werdenden Zahlen.

