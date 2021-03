17.03.2021

Alois Epple schreibt über „Die Stiller“

Neues Buch über die Baumeister- und Stuckatorenfamilie

Über drei Generationen bestimmten sie den barocken Kirchenbau und die -stuckierung zwischen Augsburg und Bad Wörishofen, zwischen Lech und Iller: Die Familie Stiller kam aus Wessobrunn und ließ sich in Ettringen nieder. Zu den bekanntesten Arbeiten von Matthias Stiller im Unterallgäu gehören die Kirchen in Tussenhausen, Schnerzhofen und Kirchhaslach. Sein Sohn Michael Stiller baute und stuckierte unter anderem das Schloss in Markt Wald. Dessen Sohn Martin baute die Pfarrkirche in Ettringen und der andere Sohn Joseph die Unterramminger Kirche.

Alle bekannten Bauten und Stuckierungen sind in dem neuen Buch „Die Stiller – eine schwäbische Baumeister- und Stuckaktorenfamilie aus Wessobrunn“ vom Türkheimer Historiker Alois Epple beschrieben. Neben ausführlichen Beschreibungen wurden die 472 Seiten mit Bildern von Felix Löcherer illustriert und – falls möglich – durch Archivalien belegt. Darüber hinaus gibt es auch einiges aus dem Privatleben der Stillers nachzulesen.

So erfährt man, dass Michael Stiller nicht reiten konnte und deshalb manchmal weite Strecken zu Fuß zurücklegen musste. Oder auch, dass er ein recht durstiger Baumeister war, der so manchen Rausch hatte. Das Buch ist als Book-on-Demand erschienen und kann in allen Buchhandlungen zum Preis von 33,99 Euro bestellt werden. (mz)

