vor 19 Min.

Alois Wassermann ist ein doppelter Gewinner

Was für ein Zufall: Alois Wassermann hat schon zum zweiten Mal beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen.

Zwölf Jahre ist es her, dass der Zaisertshofener bei unserem Bilderrätsel gewonnen hat. Nun hatte er wieder Glück!

Mehr oder weniger zufällig hat Alois Wassermann am Dienstagmorgen beim Zeitungslesen das beliebte Bilderrätsel entdeckt, das gestern zum ersten Mal wieder in unserer Zeitung stand. Für ihn war schnell klar, dass es sich bei der richtigen Lösung zum Bild um die „Turmuhr“ handelte. Flugs hat der Rentner aus Zaisertshofen dann zu seinem Handy gegriffen und eine SMS an unsere Zeitung verschickt – und prompt hat er mit seiner richtigen Antwort „Turmuhr“ die 1000 Euro Siegesprämie abgeräumt. Da war die Freude groß!

Die 20 Fünfzig-Euro-Scheine, die ihm am gestrigen Dienstagnachmittag von der Mindelheimer Zeitung überreicht wurden, nahm der 74-Jährige dann aber ganz gelassen entgegen: Er hat schließlich schon Erfahrung im Gewinnen bei den Gewinnspielen unserer Zeitung.

Bereits vor zwölf Jahren gewann Alois Wassermann beim Bilderrätsel unserer Zeitung

Bereits vor zwölf Jahren, Mitte Oktober 2007, hatte Alois Wassermann beim Bilderrasterrätsel unserer Zeitung Glück und sahnte die 1000 Euro ab. Damals war es der „Eierbecher“, der ihm als richtige Lösung zum Sieg verhalf. Zwar macht der Rentner gern bei Preisausschreiben mit, etwas Größeres hat er dabei aber noch nicht gewonnen, verrät er.

Nur bei den Rätseln unserer Zeitung zog ihn die Glücksfee aus den zahlreichen Anrufern und SMS-Schreibern nun schon zum zweiten Mal aus dem Lostopf. Da war die Überraschung bei dem Zaisertshofener groß!

Was Alois Wassermann mit dem Geld aus dem Bilderrätsel machen wird, weiß er noch nicht

Konkrete Pläne, was er mit dem Geld machen will, hat Alois Wassermann noch nicht. „Auf die hohe Kante legen“, meint er, während er noch überlegt. „Wir haben vor Kurzem eine neue Heizung gekauft, und da kann man ja immer ein bisschen Geld brauchen.“

Vor seiner Rente arbeitete der 74-Jährige als Betriebsmechaniker und als Lastwagenfahrer, wo er, wie er sagt, auch viel herumgekommen ist. Heute lebt er mit seiner Frau und zwei Katzen am Zaisertshofener Ortsrand und geht gern spazieren. (home)

