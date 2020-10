vor 48 Min.

Alp- und Jagdhörner blasen zur Bad Wörishofer Hubertuswoche

Plus Vielfältiger Herbstgenuss in und um Bad Wörishofen rund um die Tier- und Pflanzenwelt. Auftakt am Wochenende mit der Hubertusmesse.

In der traditionellen Bad Wörishofer Hubertuswoche dreht sich ab heute bis zum 18. Oktober alles um die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Hubertusmesse beginnt am heutigen Samstag um 17 Uhr in St. Justina. Die Alp- und Jagdhornbläser Bad Wörishofens treten an beiden Sonntagen ab 15 Uhr im Kurhaus auf.

Wie das heimische Wild hier lebt, kann gemeinsam mit einem Förster am Dienstag, 13. Oktober, und am Donnerstag, 15. Oktober, ab 14 Uhr erkundet werden. Treffpunkt ist der Parkplatz am Restaurant Jagdhäusle, ebenfalls für die Pilzexkursion am Mittwoch, 14. Oktober, ab 14 Uhr, mit Katja Sundermeier und Pilzberater Dr. Manfred Fischer. Die Ausstellung „Wild & Wildkräuter – aus der Kulturlandschaft auf den Teller“ im Kurhaus gehört dazu.

Unterwegs mit den Pilzexperten im Bad Wörishofer Wald

Passend dazu finden am Sonntag, 11. Oktober, ab 13.30 Uhr und am Donnerstag, 15. Oktober, ab 10.30 Uhr Vorträge statt. Petra Pawletko widmet sich der „Bienenheilkunde für Mensch und Tier“. Wer sich für die Heilkräuter Sebastian Kneipps interessiert, erfährt am Donnerstag, 15. Oktober, von Karin Bendlin mehr über ihre einzigartige Wirkung.

Am Freitagnachmittag, 16. Oktober, geht es per Rad zur Fischzucht Schmiddunser in Untergammenried. Am Samstag, 17. Oktober, gibt es eine Wanderung auf der Naturerlebnisroute Buntspecht & Co. (mz)

