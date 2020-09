vor 51 Min.

Als im Unterallgäu Velocipedisten kreuzten

Plus Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gesellschaft immer mobiler. Die ersten Fahrrad-Vereine wurden gegründet - auch im Raum Mindelheim.

Von Maxmilian Czysz

Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, wie ungewöhnlich Fahrräder gegen Ende des 19. Jahrhunderts noch waren. Es gab eigene Vereine, kuriose Anzeigen und bemerkenswerte Sicherheitshinweise.

Sie gehören zu den ältesten in Bayern: 1883 wurde der Veloclub Mindelheim gegründet, sechs Jahre darauf der Velociped-Club Türkheim. Die Mitglieder übten auf den Drahteseln, fuhren Rennen oder besuchten gemeinsam andere Vereine. Beim Stiftungsfest 1923 in Salgen entstand zum Beispiel die Fotografie, die eine Türkheimer Abordnung zeigt. Damals gehörten die Velocipisten schon fest zum Straßenbild. Die meisten Räder hatten bereits einen Kettenantrieb und waren mit einer Hebelübersetzung ausgestattet.

Eine Vorstellung, wie die Velocipede aussahen, geben die Anzeigen, die Wilhelm Seitler in den letzten Jahren des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts im Mindelheimer Anzeigeblatt schaltete. Er war einer der großen Händler der Region, der Räder ab einem Preis von 160 Mark verkaufte. Dazu gab’s „sämmtliche Zubehörtheile“, die „besteingerichtetste Reparaturwerkstätte“ und die „Zusicherung reellster Bedienung“. Seitler bot 1894 sogar ein „Motorzweirad“ an, das aus der Münchner Werkstatt Hildebrand und Wolfmüller stammte.

Weil das Fahrrad im Unterallgäu noch so neu war, musste selbst die Bedeutung der Klingel erst erklärt werden

Ein weiteres Lager mit Rädern der Marken Viktoria, Herkules, Naumann und Excellent gab es in der Werkstatt Rudolf in Kirchheim, dessen Eigentümer in der Heimatzeitung versprach: „Reparaturen werden prompt und billig ausgeführt.“

Velocipedhändler Wilhelm Seitler radelte auch im Alter noch weite Strecken.

Die Menschen mussten sich damals erst an das neue Fortbewegungsmittel gewöhnen. In der Zeitung wurde deshalb eindringlich erklärt, was es mit der Glocke am Lenker auf sich hat. Die Leser erfuhren beispielsweise im Krumbacher Boten: „Das Klingeln der Radfahrer wird von einem Theil des Fußgängerpublikums immer noch falsch aufgefasst und viele Unfälle und Zusammenstöße sind diesem Umstande zuzuschreiben. Das Glockenzeichen des Radfahrers soll dazu dienen, dem Fußgänger zu melden: Vorn oder hinten kommt ein Rad, bitte also möglichst geradeaus zu gehen!“

Ein kleines Mädchen aus Bebenhausen wurde von einem Velocipedisten überfahren

1904 gab es sogar Tipps für die richtige Atmung auf dem Radl: „Wie bei Hitze so ist auch bei Kälte die Atmung durch Nase der durch den Mund vorzuziehen. Besonders gilt dies bei rauhen Winden. Atmet man durch den Mund, so dringt der Strom der kalten Luft viel zu stark und unvermittelt in die erhitzte Lunge ein. Mancher Schnupfen, manche Halsindisposition, ja manche schwere Lungenentzündung hätte durch Nasenatmung vermieden werden können.

So sahen damals Anzeigen für das Velociped und die Generalversammlung des zugehörigen Clubs aus. Der Velociped-Club Mindelheim wurde 1883 gegründet.

Sobald man gezwungen ist, den Mund zu öffnen, wird den Atmungsorganen und dem Herzen eine zu große Anstrengung zugemutet und man muss das Tempo mäßigen.“ Vielleicht hätte eine angemessene Geschwindigkeit auch das eine oder andere Unglück verhindert. So wie im August 1897. Das sechsjährige Töchterchen des Söldners Mathias Peter von Bebenhausen wurde von einem „Velocipedisten“ überfahren.

Während des Ersten Weltkriegs war Radfahren zu "Sportzwecken" verboten

Das Mädchen lag „unter fortwährendem Erbrechen krank darnieder“, stand in der Zeitung. Der moralische Zeigefinger des Redakteurs: „Möge dieser Fall jedem Radfahrer zur Warnung dienen, ja recht vorsichtig zu sein beim Fahren durch Ortschaften.“

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung wurde dann während des Ersten Weltkriegs überflüssig. Der Radverkehr wurde nämlich gesetzlich eingeschränkt. Wie der Wörishofer Rundschau vom 21. August 1918 zu entnehmen ist, wurde die „Fahrradbenützung zu Sportzwecken“ verboten. Die Polizei sollte das Verbot „strengstens und unnachsichtig“ durchführen“ im Interesse der „Bevölkerungsklassen“, die beruflich auf das Radl angewiesen sind.“ Will heißen: Nur wer beruflich auf ein Radl angewiesen war, sollte es auch nutzen dürfen.

Mehr Bildergeschichten über Land und Leute in der Heimat stehen im gleichnamigen Buch von Maximilian Czysz. Es ist im Verlag Hans Högel KG, Mindelheim erschienen. Erhältlich ist es im Buchhandel und in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung.

