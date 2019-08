14:31 Uhr

Alte Gemälde geben der Polizei Rätsel auf

Hat hier nur ein Müllfrevler seinen Abfall entsorgt? Die Polizei sucht jedenfalls den Eigentümer von sechs Gemälden, die an einem Feldweg nahe der A 96 gefunden wurden.

An einem Feldweg in der Nähe des des AutobahnrastplatzesWertachtal-Nord an der A 96 hat eine 62-Jährige mehrere Bilder gefunden, deren Herkunft der Polizei in Bad Wörishofen Rätsel aufgibt. Die Finderin erschien bereits am vergangenen Freitag auf der Polizeiwache und übergab dem Sachbearbeiter, Kommissar Stefan Wahmhoff, insgesamt sechs Gemälde mit Rahmen. Nach Einschätzung der Polizei haben die Bilder jedoch keinen besonderen Wert und wurden wohl illegal am Fundort, vermutlich am gleichen Tag, entsorgt. Sie werden derzeit als Fundgegenstände behandelt und dann dem Fundbüro in Wiedergeltingen übergeben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.